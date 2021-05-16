Співачка й фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, як і більшість українських зірок, нещодавно відпочивала в Єгипті. Це була її друга поїздка, однак цього разу невдала.

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Чому Юлії Саніній не сподобався Єгипет

Знаменитість пояснила, що відпустка виявилась найгіршою через готель, у якому вона проживала з сином та чоловіком Валом (справжнє ім'я – Валерій Бебко).

Ми нормально заплатили, але готель виявився серед будівництва, тому що він маленький і новий. Дерева там не виросли, тому що він маленький і новий. Було дуже багато людей, які нас впізнавали, тому що туди їздять здебільшого українці,

– заявила співачка.

Юлія Саніна додала, що й харчування у готелі не було хорошим: "Кавун був лише перші два дні, потім він зник, а потім зникли з меню й огірки з помідорами".

Зірка підсумувала, що сім'я вирішила більше не їздити у пустелі. Оскільки син Юлії вже підріс, подружжя вважає, що можна їхати далі, ніж Єгипет.

Юлія Саніна про відпочинок у Єгипті: відео

Зазначимо, у дописі в інстаграмі Юлія Саніна заявила, що Єгипет – це зовсім не її країна. Її розчарували готель, сервіс, харчування та навіть тип природи, адже вона не сприймає море без гір навколо.

Негативними враженнями від поїздки до Єгипту раніше ділилась й українська реперка Alyona Alyona, яка вирішила відправитися на відпочинок разом з другом. За її словами, всі хотіли лише заробити грошей і тому "замилювали очі".