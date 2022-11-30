26-річна Мішель Андраде вперше розповіла про токсичні стосунки та зриви під час війни

Війна застала Мішель Андраде на зйомках "Орла і решки", тож у Київ вона довго не поверталася. Однак за кордоном, у Барселоні, її моральний стан все одно був тяжкий. Його підігрівали й стосунки, з яких вона не могла вибратися.

Експідопічна Потапа Мішель Андраде вкрай рідко ділиться особистим життям. Ще у січні 2021 року вона розповідала про загадкового коханого, який є для неї другом і знає більше, ніж мама та подруги. Однак, схоже, вони порвали під час війни, адже співачка поскаржилася на "любовні гойдалки" та пошкодувала, що поверталася у стосунки.

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Мішель Андраде поскаржилася на токсичні стосунки

За словами артистки, під час життя в Барселоні в неї "були і зриви, і перепади настрою, і депресивні думки, коли вже нічого не хотіла робити". На додачу вона ще й не могла вийти з токсичних стосунків – то ставила крапку, то знову поверталася.

Війна війною, але для кохання завжди є місце. За цей час я переживала й любовні гойдалки. Іноді буває, що ти вирішуєш не йти у стосунках далі, а потім знов стрибаєш із цим парашутом у прірву. Тобі нібито лячно, але водночас кайфово. Ти пірнаєш у ці почуття і все! Розумієш, що пірнула туди, куди вже не потрібно пірнати, але є як є,

– зізналася Мішель Андраде.

Після цього непростого періоду співачка розібралася в собі й пообіцяла бути відвертішою зі своєю публікою, адже, на її думку, щирість притягує.

"Сьогодні я достатньо відверта. Насамперед з самою собою. Я вирішила нарешті відкрити себе для себе. Раніше мені було доволі складно говорити про те, що я відчуваю та переживаю всередині. Але за останні місяці я багато працювала над собою. Я зрозуміла, що ідеальних людей немає, треба просто вміти подавати свою правду іншим, робити це щиро, відкрито. Коли ти щирий та справжній артист, твої слухачі обов'язково притягнуться", – висловилася Мішель Андраде.