Мішель Андраде на початку війни й вторгнення була в Лісабоні, але згодом переїхала в Іспанію. Вона сумнівалась щодо вибору країни, але вирішила залишитись.

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Мішель Андраде про переїзд до Іспанії

"Мені дуже близька Іспанія, по менталітету, мові. Я до останнього не хотіла через іспанську мову, бо це легко, дуже легко. Потім я зрозуміла, що це те місце, де я хочу перебувати. Під час медитації й ніби мені хтось сказав: тобі треба в Іспанію. Ні разу не пошкодувала, що я перебуваю тут. Бо тут моя команда", – поділилась співачка.

Мішель Андраде розповіла, що в Іспанії не виплачують соціальних виплат українцям. Але якщо комусь потрібна допомога, цим займається Червоний Хрест, який надає житло та харчування.

Додамо, зірка також розповіла, що стала самостійною артисткою. Вона розірвала контракт з Потапом і його продюсерським центром Mozgi Entertainment. Мішель додала, що лейбл може підтримати її за потреби чи надати допомогу в чомусь, але тепер всі рішення вона приймає самостійно.

Які в Іспанії ціни на житло

Мішель Андраде розповіла, що орендує з дівчатами квартиру. Наразі вона не живе в Барселоні, хоч дуже хоче туди переїхати. Але наразі помешкання там коштує дуже дорого.

Поки Барселона – ні, бо там дуже високі ціни. Сезон, дуже багато туристів, неможливо знайти помешкання. Це не як в нас, де все швидко вирішується. Тут потрібен час і документи, щоб тебе поселили в нормальні умови,

– поділилась зірка.

Артистка зізналась, що приблизно за місяць платить 1300 євро (близько 40 з половиною тисяч гривень). "Ми зараз орендуємо на 3 місяці, бо плануємо їхати в Барселону все-таки. Це велике місто й багато чим можна зайнятися. Тут ми просто працюємо, базуємося, спимо. Виходить, що 3 місяці ми заплатили 4 тисячі євро", – додала Мішель.

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