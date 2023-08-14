"Навіть має депозит": чоловік Дорофєєвої показав, як його 7-річна донька заробляє перші гроші

Чоловік співачки Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін здивував зізнанням, що його донька Саша у 7 років вже заробляє перші гроші. Виявляється, дівчинка збирає на іграшку, тож тато вирішив допомогти.

Днями Кацурін показав, як проводить час зі своїми дітьми та коханою Дорофєєвою. Вони разом сходили у київську кондитерську, а потім в кінотеатр.

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Тепер чоловік співачки розповів про заробіток своєї 7-річної доньки. За його словами, дівчинка підпрацьовує в ресторані батька.

Саші дають маленькі доручення. Наприклад, вона складає коробки для замовлень та поливає вазони. А в кінці робочого дня дівчинці дають зарплату.



Донька Міші Кацуріна заробляє гроші / Фото з інстаграм-сторіс

Міша Кацурін навіть видав доньці фірмовий одяг ресторану, хоч він на дівчинку трохи завеликий.

Цікаво, що дівчинка навіть має "депозит". Так, Саша може віддати зарплату батькові на зберігання, а він платить їй 10% депозиту щодня.

Татобанк платить 10% на день по депозиту. Вибір для дитини непростий – одразу просадити гроші або відкласти і отримати додатковий заробіток. Вже тиждень все складається на депозит, що мене дуже тішить,

– зазначив Кацурін.



Донька Міші Кацуріна заробляє гроші / Фото з інстаграм-сторіс

Додамо, що зараз донька Михайла Кацуріна від шлюбу з Дашею Кацуріною перебуває у Києві та проводить час з батьком. Діти чоловіка чудово ладнають з Надею Дорофєєвою.

Нагадаємо, в липні чутки, які ходили навколо таємного весілля співачки та бізнесмена й ресторатора – підтвердилися. Надя Дорофєєва і Михайло Кацурін одружилися 15 червня. На весіллі артистка була в приталеній бежевій сукні бренду TGBotanical на тонких бретелях, ресторатор обрав чорний костюм та кепку.