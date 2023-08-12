Вони вперше за час повномасштабного вторгнення разом зібралися на відпочинок, адже лише в липні дружина та діти телеведучого повернулися додому. Вся сім'я відправилась в Карпати.

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Андрій Бєдняков з родиною в Карпатах

Чоловік написав іронічний підпис до публікації. З'ясувалось, що відпочинок був насиченим. За це час в горах сина телеведучого навчили грати на трембіті, а донька загубила кросівки. Відтак родина дуже весело провела час разом.

Були в горах. Навчили Остапа грати на трембіті. Загубили кросівки Ксені. Фоткались на Nokia,

– написав під фото телеведучий.

Реакція мережі

В коментарях під публікацією підписники підтримали родину, вони написали їм багато приємних слів:

"Який кайф";

"Обожнюю";

"Ви прекрасні";

"Дуже позитивні фото";

"Класні";

"Так приємно бачити вас всіх разом";

"Молодці. Ви дуже гарна родина".

Українські зірки, які поїхали на відпочинок