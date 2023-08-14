На днях Кацурин показал, как проводит время со своими детьми и любимой Дорофеевой. Они вместе сходили в киевскую кондитерскую, а затем в кинотеатр.

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Теперь муж певицы рассказал о заработке своей 7-летней дочери. По его словам, девочка подрабатывает в ресторане отца.

Саше дают маленькие поручения. Например, она складывает коробки для заказов и поливает вазоны. А в конце рабочего дня девочке дают зарплату.



Дочь Миши Кацурина зарабатывает деньги / Фото с инстаграм-сторис

Миша Кацурин даже выдал дочери фирменную одежду ресторана, хотя она на девочку немного великовата.

Интересно, что Саша даже имеет "депозит". Она может отдать зарплату отцу на хранение, а тот платит ей 10% депозита каждый день.

Татобанк платит 10% в день по депозиту. Выбор для ребенка непростой – сразу просадить деньги или отложить и получить дополнительный заработок. Уже неделю все складывается на депозит, что меня очень радует,

– отметил Кацурин.



Дочь Миши Кацурина зарабатывает деньги / Фото с инстаграм-сторис

Добавим, что сейчас дочь Михаила Кацурина от брака с Дашей Кацуриной находится в Киеве и проводит время с отцом. Дети мужчины прекрасно ладят с Надеждой Дорофеевой.

Напомним, в июле слухи, ходившие вокруг тайной свадьбы певицы и бизнесмена и ресторатора – подтвердились. Надя Дорофеева и Михаил Кацурин поженились 15 июня. На свадьбе артистка была в приталенном бежевом платье бренда TGBotanical на тонких бретелях, ресторатор выбрал черный костюм и кепку.