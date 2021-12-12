Схоже, що дніпрянка дуже нервує перед конкурсом "Міс Всесвіт". На репетиції, яка відбулася в Ізраїлі, вона невдало презентувала себе на Україну.

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Анна Неплях перенервувала на репетиції "Міс Всесвіт"

Мережею шириться відео, на якому Анна підходить до мікрофона та презентує себе. Вона голосно та з надривом прокричала своє ім'я та країну. Серед користувачів мережі таке представлення Неплях викликало неоднозначну реакцію.

Анна Неплях на репетиції "Міс Всесвіт": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

"Перенервувала";

"На це представлення можна дивитися вічно";

"Сподіваються, так буде тільки на репетиції";

"Вона щось випила для сміливості перед виходом на сцену?"

"Отже, на самому конкурсі все буде чудово".

Нагадаємо, Анна Неплях вже презентувала вбрання для фіналу "Міс Всесвіт". Вона вийде на сцену в "золоті" сукні, а також в 15-кілограмовому національному костюмі. Останній навіть запідозрили у плагіаті.

Фінал міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт 2021" відбудеться в ізраїльському місті Ейлат. Конкурс транслюватимуть у ніч з 12 на 13 грудня, о 2:00 за київським часом. За корону та звання найкрасивішої боротимуться 80 дівчат з різних куточків світу.