Похоже, что жительница Днепра очень нервничает перед конкурсом "Мисс Вселенная". На репетиции, которая состоялась в Израиле, она неудачно презентовала себя на Украину.

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Анна Неплях перенервничала на репетиции "Мисс Вселенная"

По сети распространяется видео, на котором Анна подходит к микрофону и презентует себя. Она громко и с надрывом прокричала свое имя и страну. Среди пользователей сети такое представление Неплях вызвало неоднозначную реакцию.

Анна Неплях на репетиции "Мисс Вселенная": смотрите видео онлайн

Реакция сети

"Перенервничала";

"На это представление можно смотреть вечно";

"Надеются, так будет только на репетиции";

"Она что-то выпила для смелости перед выходом на сцену?"

"Значит, на самом конкурсе все будет замечательно".

Напомним, Анна Неплях уже презентовала наряды для финала "Мисс Вселенная". Она выйдет на сцену в "золоте" платья, а также в 15-килограммовом национальном костюме. Последний даже заподозрили в плагиате.

Финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021" состоится в израильском городе Эйлат. Конкурс будут транслировать в ночь с 12 на 13 декабря, в 2:00 по киевскому времени. За корону и звание самой красивой будут бороться 80 девушек из разных уголков мира.