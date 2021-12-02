Поки Анна Неплях готується до фіналу конкурсу краси, в мережі розгортаються обговорювання навколо одного з її образів. Образ дівчини для виходу в національному вбранні запідозрили у плагіаті.
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Костюм Жана-Поля Готьє
У 2020 році модельєр презентував вбрання в Парижі, на показі колекції весна-літо. Костюм складався з:
- обтислого білого комбінезона, прикрашеного вишивкою з квітами;
- каркасної спідниці, прикрашеної п'яльцями з метеликами та деревами, яка кріпилася біля шиї.
Костюм Жана-Поля Готьє / Фото Getty Images
Вбрання від Наталії Шевчук
Українська дизайнерка Наталія Шевчук додала до вбрання французька національні елементи, квіти. Каркас її костюму кріпиться на талії, п'яльця прикрашені національними візерунками.
Анна Неплях у костюмі для "Міс Всесвіт" / Фото пресслужби конкурсу краси