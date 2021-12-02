Поки Анна Неплях готується до фіналу конкурсу краси, в мережі розгортаються обговорювання навколо одного з її образів. Образ дівчини для виходу в національному вбранні запідозрили у плагіаті.

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Костюм Жана-Поля Готьє

У 2020 році модельєр презентував вбрання в Парижі, на показі колекції весна-літо. Костюм складався з:

  • обтислого білого комбінезона, прикрашеного вишивкою з квітами;
  • каркасної спідниці, прикрашеної п'яльцями з метеликами та деревами, яка кріпилася біля шиї.

Міс Всесвіт
Костюм Жана-Поля Готьє / Фото Getty Images

Вбрання від Наталії Шевчук

Українська дизайнерка Наталія Шевчук додала до вбрання французька національні елементи, квіти. Каркас її костюму кріпиться на талії, п'яльця прикрашені національними візерунками.

Міс Всесвіт
Анна Неплях у костюмі для "Міс Всесвіт" / Фото пресслужби конкурсу краси