Поки Анна Неплях готується до фіналу конкурсу краси, в мережі розгортаються обговорювання навколо одного з її образів. Образ дівчини для виходу в національному вбранні запідозрили у плагіаті.

Читайте також "Що за триколор": представницю України на "Міс Всесвіт" розкритикували за національний костюм

Костюм Жана-Поля Готьє

У 2020 році модельєр презентував вбрання в Парижі, на показі колекції весна-літо. Костюм складався з:

обтислого білого комбінезона, прикрашеного вишивкою з квітами;

каркасної спідниці, прикрашеної п'яльцями з метеликами та деревами, яка кріпилася біля шиї.



Костюм Жана-Поля Готьє / Фото Getty Images

Вбрання від Наталії Шевчук

Українська дизайнерка Наталія Шевчук додала до вбрання французька національні елементи, квіти. Каркас її костюму кріпиться на талії, п'яльця прикрашені національними візерунками.



Анна Неплях у костюмі для "Міс Всесвіт" / Фото пресслужби конкурсу краси

Нагадаємо, фінал міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт 2021" відбудеться в ізраїльському місті Ейлат. Конкурс транслюватимуть у ніч з 12 на 13 грудня, о 2:00 за київським часом. За корону та звання найкрасивішої боротимуться 80 дівчат з різних куточків світу.