Такі коментарі почали з'являтися під дописом Анни в інстаграмі, де вона показала розкішний національний костюм. Та згодом дівчина видалила негативні слова від підписників, залишивши лише похвалу щодо образу.

До теми "Золота" сукня і 15-кілограмовий костюм: Анна Неплях представила вбрання на фінал "Міс Всесвіт"

Національний костюм Анни Неплях

Вбрання створювала українська дизайнерка Наталія Шевчук. У ньому поєднані унікальні вишивки з усіх регіонів країни, тому творіння отримало назву "Вишиваний код України":

  • каркасна спідниця прикрашена 25 п'яльцями з вишивками;
  • корсет сплетений з натуральної лози;
  • білу сукню довершує наплічна конструкція у формі гігантського п'яльця зі стрічками та квітами: маками, мальвами, барвінком, гіллям калини і справжніми колосками.

Міс Всесвіт
"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях у національному костюмі / Фото пресслужби конкурсу краси

Міс Всесвіт
"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях у національному костюмі / Фото пресслужби конкурсу краси

Реакція мережі

Однак у вбранні Анни деякі користувачі побачили російський триколор, що неабияк обурило. Стрічки та квіти були червоного, білого та синього кольорів. А також вражає масштаб костюма. Про це зазначали в коментарях, скриншоти яких опублікували ФАКТИ, однак через деякий час дівчина видалила ці слова.

  • "А чому не жовто-блакитний? Що за триколор?"
  • "І стрічки нагадають триколор".
  • "Вибачте, але образ не дуже…"
  • "Вбрання, м'яко кажучи, невдале".
  • "Це все дуже гарно звісно, але як їй ходити?"
  • "Дівчина гарна, костюм – ні".

У коментарях під дописом залишилися лише приємні коментарі, в яких прихильники Неплях висловлюють захоплення її образові:

  • "Це щось неймовірне!"
  • "Неймовірно гарно і з сенсом!"
  • "Дуже гарно та креативно!"
  • "Це шикарно!"
  • "Такої краси я ще не бачила! Просто неймовірна сукня!"