Такі коментарі почали з'являтися під дописом Анни в інстаграмі, де вона показала розкішний національний костюм. Та згодом дівчина видалила негативні слова від підписників, залишивши лише похвалу щодо образу.
До теми "Золота" сукня і 15-кілограмовий костюм: Анна Неплях представила вбрання на фінал "Міс Всесвіт"
Національний костюм Анни Неплях
Вбрання створювала українська дизайнерка Наталія Шевчук. У ньому поєднані унікальні вишивки з усіх регіонів країни, тому творіння отримало назву "Вишиваний код України":
- каркасна спідниця прикрашена 25 п'яльцями з вишивками;
- корсет сплетений з натуральної лози;
- білу сукню довершує наплічна конструкція у формі гігантського п'яльця зі стрічками та квітами: маками, мальвами, барвінком, гіллям калини і справжніми колосками.
"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях у національному костюмі / Фото пресслужби конкурсу краси
"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях у національному костюмі / Фото пресслужби конкурсу краси
Реакція мережі
Однак у вбранні Анни деякі користувачі побачили російський триколор, що неабияк обурило. Стрічки та квіти були червоного, білого та синього кольорів. А також вражає масштаб костюма. Про це зазначали в коментарях, скриншоти яких опублікували ФАКТИ, однак через деякий час дівчина видалила ці слова.
- "А чому не жовто-блакитний? Що за триколор?"
- "І стрічки нагадають триколор".
- "Вибачте, але образ не дуже…"
- "Вбрання, м'яко кажучи, невдале".
- "Це все дуже гарно звісно, але як їй ходити?"
- "Дівчина гарна, костюм – ні".
У коментарях під дописом залишилися лише приємні коментарі, в яких прихильники Неплях висловлюють захоплення її образові:
- "Це щось неймовірне!"
- "Неймовірно гарно і з сенсом!"
- "Дуже гарно та креативно!"
- "Це шикарно!"
- "Такої краси я ще не бачила! Просто неймовірна сукня!"