В Ізраїль титулована красуня Анна Неплях відправилась з сімома валізами, в які спакувала речі від українських дизайнерів і світових будинків мод. Головною окрасою гардеробу "Міс України Всесвіт 2021" стали дві сукні, які пошили спеціально на фінал конкурсу "Міс Всесвіт".

Читайте також "Міс Всесвіт" 2021: Анна Неплях прибула в Тель-Авів для участі в конкурсі

Національний костюм Анна Неплях на фінал "Міс Всесвіт 2021"

Фантастичний образ для виходу в національних вбраннях створила українська дизайнерка Наталія Шевчук. Її творіння отримало назву "Вишиваний код України", адже поєднало в собі унікальні вишивки з усіх регіонів нашої Батьківщини.

Так, каркасна спідниця національного костюму Анни Неплях прикрашена 25 п'яльцями з вишивками, а корсет сплетений з натуральної лози. Білу сукню довершує наплічна конструкція у формі гігантського п'яльця зі стрічками та квітами, котрі традиційно влітають в українські вінки. Це маки, мальви, барвінок, гілля калини та справжні колоски.

Над сукнею "Міс України Всесвіт 2021" працювали 10 майстрів, а її загальна вага складає більш як 15 кілограмів!

"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях у національному костюмі / Фото з пресслужби конкурсу краси

"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях у національному костюмі / Фото з пресслужби конкурсу краси

Цікава тема "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях розійшлась з бойфрендом, старшим на 13 років

Вечірня сукня Анни Неплях на фінал "Міс Всесвіт 2021"

Натомість вечірню сукню на фінал "Міс Всесвіт 2021" підібрали з колекції дубайського бренду Atelier Zuhra. Це ефектне "золоте" вбрання зі сміливим розрізом посередині та глибоким декольте. Родзинкою образу є прозорий низ і довжелезний шлейф, що йде від плечей.

Уся плаття густо розшите золотистим камінням, кількість якого зменшується від верху до подолу. Так, на сцені в Ізраїлі Анна Неплях засвітить точені ніжки, адже перед конкурсом краси схудла на 12 кілограмів.

"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях у вечірній сукні / Фото з пресслужби конкурсу краси

Нагадаємо, фінал міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт 2021" пройде в місті Ейлат, що в Ізраїлі. Фінал транслюватимуть у ніч з 12 на 13 грудня, о 2:00 за київським часом. За корону та звання найкрасивішої боротимуться 80 дівчат з різних куточків світу.