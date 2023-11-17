Українка вийшла на дефіле в сукні ніжно-блакитного кольору з золотими вставками. Цікаво, що команда дизайнерів, яка розробила таке вбрання, створює концертні образи для Олі Полякової.

До теми Має глибокий символізм: презентували костюм українки Ангеліни Усанової на "Міс Всесвіт-2023"

Учасниця від України виступила на "Міс Всесвіт-2023"

Ангеліна Усанова вийшла у дуже особливому образі на конкурсі. Кожен колір її сукні має певне трактування. Зокрема, блакитний – означає мирне небо, білий та молочний – уособлює мир. Тоді як синій та жовтий – відтворюють український стяг.



Образ українки / Фото з інстаграму Ангеліни Усанової

Деталі золотого відтінку на вбранні означають броню, а фігурка маленького ангелика в руках учасниці – символізує життя українських дітей, яке прагне забрати ворог.

Відомо, що символічне вбрання створювали майже півтора місяці. Щоб виготовити одяг, витратили 30-35 метрів тканини. Окремі деталі зобразили, використавши 3D принтер.



Образ українки / Фото з інстаграму Ангеліни Усанової

Президентка конкурсу "Міс Всесвіт Україна" Анна Філімонова пояснювала, чому саме такий образ створили цьогоріч для Ангеліни.

Національний костюм цього року – наша присвята безумовній материнській любові та беззахисності дітей перед очима війни. Матері всієї України благають про чисте й захищене небо без ракет. Моляться за життя своїх дітей, яких безжально забирає війна. Світ повинен запам’ятати жахливу статистику, щоб захистити українських дітей,

– прокоментувала жінка.

До речі, українку можна підтримати у шоу національних костюмів. Для цього потрібно проголосувати за неї в офіційному застосунку Miss Universe. Голосування досі триває.

Виступ українки Ангеліни Усанової на "Міс Всесвіт-2023"

Що відомо про "Міс Всесвіт-2023"