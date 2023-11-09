Він називається "Берегиня Мати" і присвячений українським матерям і дітям. Цікаво, що кропітка робота зі створення костюма тривала півтора місяця.

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Костюм Ангеліни Усанової на "Міс Всесвіт-2023"

У створенні костюма використали декілька кольорів, кожен з яких має глибокий символізм. Блакитний відтінок уособлює небо, якого не торкнувся шум ракет, а включення білих і молочних тонів передає суть миру. Крім того, присутність синьо-жовтих відтінків віддає шану кольорам українського прапора, вселяючи почуття національної гордості.

Примітно, що на костюмі присутні й елементи золота, які символізують доблесть і силу кожної української матері.

Зазначимо, у процесі виробництва образу Ангеліни Усанової була використана значна кількість шифону та органзи, розміром приблизно 30-35 метрів. До того ж для оздоблення костюма скористалися близько 45 000 декоративних камінців.

Також відомо, що поверх тканини надрукований принт у вигляді хмаринок і блакитного неба.

Цікаво, що деякі компоненти дивовижного костюма були розроблені та виготовлені за допомогою передової технології 3D-друку.

Цим костюмом ми хочемо нагадати міжнародній спільноті про події в Україні та необхідність для всіх держав поважати міжнародне право та принципи, закріплені в Статуті ООН,

– зазначила команда.

Крім того, українка триматиме в руках мініатюрну фігурку ангела, яка є символом неосяжної цінності життя кожної дитини

До того ж, щоб привернути увагу громадськості Ангеліна Усанова представила відеокліп на свою пісню Peace, де з'явилася в костюмі.

USANOVA – PEACE: дивіться відео онлайн

"Міс Всесвіт-2023": що відомо

Довгоочікуваний міжнародний конкурс краси має відбутися у листопаді в місті Сан-Сальвадор. Так, 16 листопада глядачі матимуть нагоду стати свідками захоплюючого конкурсу національних костюмів, а 18 листопада відбудеться грандіозний фінал цього заходу, де буде оголошено короновану Міс Всесвіт.