Українська блогерка Анна Гресь опублікувала інстаграм-сторіз, на якому порівняла фото володарки титулу "Міс Всесвіт" та Ксенії Мішиної. Її шанувальники почали обговорювати схожість дівчат.

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Ксенію Мішину порівнюють з "Міс Всесвіт"

Під фото пишуть, що Р'Бонні Габріель та Ксенія Мішина й справді схожі, але акторка навіть красивіша.

"Наша гарніша";

"Схожа. Але мені Мішина ще краща";

"Мішина красивіша".



Ксенія Мішина схожа на "Міс Всесвіт" / Фото з інстаграм-сторіз

Виходить, ще красивіша, ніж найкрасивіша у Всесвіті,

– написала Гресь в особистих повідомленнях Ксенії Мішиній.

"Дякую, люба. Дуже приємно. От би так реально", – відповіла акторка.

На листування відреагувала президентка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова. "Ну от і нова Міс знайшлася, як усе швиденько".



Філімонова про Мішину / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, що Ксенія Мішина й справді за правилами може брати участь у конкурсі. Міжнародний конкурс краси у серпні минулого року змінив правила, тож конкурсантками можуть бути як одружені, так і розлучені жінки, вагітні дівчата та матері.

Міс Всесвіт 2022: що відомо

У конкурсі, що проходив вночі 15 січня в Новому Орлеані, перемогла представниця США – 28-річна Р'Бонні Габріель. Вона працює моделлю та дизайнеркою, шиє екологічно чистий одяг. Напередодні фіналу в одному з дописів дівчина підтримала представницю України.

Українка Вікторія Апанасенко не змогла пройти до фіналу та зайняти місце у списку найкращих 16 конкурсанток. Але отримала важливу нагороду – Spirit of Carnival Award.