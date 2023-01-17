Українська блогерка Анна Гресь опублікувала інстаграм-сторіз, на якому порівняла фото володарки титулу "Міс Всесвіт" та Ксенії Мішиної. Її шанувальники почали обговорювати схожість дівчат.
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Ксенію Мішину порівнюють з "Міс Всесвіт"
Під фото пишуть, що Р'Бонні Габріель та Ксенія Мішина й справді схожі, але акторка навіть красивіша.
- "Наша гарніша";
- "Схожа. Але мені Мішина ще краща";
- "Мішина красивіша".
Ксенія Мішина схожа на "Міс Всесвіт" / Фото з інстаграм-сторіз
Виходить, ще красивіша, ніж найкрасивіша у Всесвіті,
– написала Гресь в особистих повідомленнях Ксенії Мішиній.
"Дякую, люба. Дуже приємно. От би так реально", – відповіла акторка.
На листування відреагувала президентка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова. "Ну от і нова Міс знайшлася, як усе швиденько".
Філімонова про Мішину / Фото з інстаграм-сторіз
Міс Всесвіт 2022: що відомо
У конкурсі, що проходив вночі 15 січня в Новому Орлеані, перемогла представниця США – 28-річна Р'Бонні Габріель. Вона працює моделлю та дизайнеркою, шиє екологічно чистий одяг. Напередодні фіналу в одному з дописів дівчина підтримала представницю України.
Українка Вікторія Апанасенко не змогла пройти до фіналу та зайняти місце у списку найкращих 16 конкурсанток. Але отримала важливу нагороду – Spirit of Carnival Award.