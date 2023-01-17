Украинская блогерша Анна Гресь опубликовала инстаграм-сториз, на котором сравнила фото обладательницы титула "Мисс Вселенная" и Ксении Мишиной. Ее поклонники начали обсуждать схожесть девушек.

Смотрите также Обзывала других, – президент "Мисс Украина Вселенная" рассказала об "отвратительном" поведении россиянки

Ксению Мишину сравнивают с "Мисс Вселенная"

Под фото пишут, что Р'Бонни Габриэль и Ксения Мишина действительно похожи, но актриса даже красивее.

"Наша красивее";

"Похожа. Но мне Мишина еще лучше";

"Мишина красивее".



Ксения Мишина похожа на "Мисс Вселенная" / Фото с инстаграм-сториз

Выходит, еще красивее, чем самая красивая во Вселенной,

– написала Гресь в личных сообщениях Ксении Мишиной.

"Спасибо, дорогая. Очень приятно. Вот бы так реально", – ответила актриса.

На переписку отреагировала президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова. "Ну вот и новая Мисс нашлась, как все быстренько".



Филимонова о Мишине / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, что Ксения Мишина действительно по правилам может участвовать в конкурсе. Международный конкурс красоты в августе прошлого года изменил правила, так что конкурсантками могут быть как женаты, так и разведены женщины, беременные девушки и матери.

Мисс Вселенная 2022: что известно

В конкурсе, проходившем ночью 15 января в Новом Орлеане, победила представительница США – 28-летняя Р'Бонни Габриэль. Она работает моделью и дизайнером, шьет экологически чистую одежду. В преддверии финала в одном из сообщений девушка поддержала представительницу Украины.

Украинка Виктория Апанасенко не смогла пройти в финал и занять место в списке лучших 16 конкурсанток. Но получила важную награду – Spirit of Carnival Award.