"Міс Всесвіт 2021": чи вдалося українці Анні Неплях потрапити до списку найкращих

На щорічному конкурсі краси "Міс Всесвіт" цього разу перемогу та омріяну корону здобула учасниця з Індії. Тоді як українка Анна Неплях не змогла увійти до 16 найкращих.

Україна на "Міс Всесвіт 2021"

За головну корону у конкурсі "Міс Всесвіт" боролися 80 учасниць з усього світу, серед яких і українка – Анна Неплях. Модель та блогерка запалювала сцену конкурсу краси, та, на жаль, не пройшла у другий етап конкурсу й не потрапила до 16 найкращих.

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Анна Неплях лаконічно прокоментувала поразку на особистій сторінці в інстаграмі.

80 дівчат з усього світу і тільки в однієї мрії збулися, а в інших, можливо, впав цілий світ. І якщо ми не можемо вплинути на обставини, ми завжди можемо змінити своє ставлення до цієї ситуації,

– написала вона.



Анна Неплях / Фото з інстаграму Анни Неплях

Якою була Анна Неплях на "Міс Всесвіт 2021"

Учасниці відкривали "Міс Всесвіт 2021" у національному вбранні. Анна з'явилась на сцені у "вишиваному коді України" модельєрки Наталії Шевчук. Також на конкурсі краси Анна Неплях дефілювала у мінісукні фіалкового кольору, а також золотистому вбранні від дубайського дизайнера Ryan Pacioles.



"Міс Україна Всесвіт" у національному вбранні / Фото з інстаграму моделі

Додамо, що національне вбрання поєднало в собі вишивки з усіх регіонів України. Каркасна спідниця сплетена з лози та прикрашена 25 п'яльцями, що символізують усі регіони. Загальна вага костюму склала 15 кілограмів. Щоправда, така сукня Анни Неплях вляпалась у скандал:

Спершу його вщент розкритикували в мережі через те, що колір вбрання та стрічок нагадував радше російський триколор, а не український прапор.

Згодом образ Анни Неплях звинуватили у плагіаті. Користувачі помітили схожість між костюмом Наталії Шевчук та Жана-Поля Готьє, який 2020 року у Парижі презентував вбрання з каркасною спідницею та п'яльцями.

Що відомо про Анну Неплях