У розпал конкурсу "Міс Всесвіт 2022" в Новому Орлеані, де Україну представляє модель Вікторія Апанасенко, минула міс Гарнааз Сандгу розповіла про зворотний бік популярності. Взявши корону в Ізраїлі, дівчина розслабилася й набрала кілька кілограмів. У такій вазі їй комфортно, але юзери цькують. Деякі коментарі були такими жорстокими, що довели індійку до сліз.

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"Міс Всесвіт 2021" булили, бо вона погладшала

Мене булили за те, що я набрала вагу. Мені було незручно і дуже несподівано бачити, як люди почали висловлювати свою думку, яка не мала значення. Справа не в тому, як ти виглядаєш, а в тому, хто ти зсередини, як ти ставишся до людей і у що віриш,

– наголосила "Міс Всесвіт 2021".

Вона пояснила, що в період підготовки до конкурсу краси багато тренувалася та дотримувалася дієти, була зациклена на перемозі й зовсім не думала про здоров'я. Тож з короною "Міс Всесвіт 2021" дівчина повернулася до звичного ритму життя.

"Після перемоги у мене був майже місяць, щоб просто відпочити. Протягом цього часу я фактично не тренувалася, я просто їла і просто насолоджувалася часом зі своєю сім'єю. Я ніколи не думала, що це позначиться на моєму тілі", – прокоментувала Гарнааз Сандгу.

"Міс Всесвіт 2021" Гарнааз Сандгу рік тому / Фото з інстаграму індійки

"Міс Всесвіт 2021" Гарнааз Сандгу зараз / Фото з інстаграму індійки

Вона сподівається, що її зізнання допоможе іншим дівчатам побороти нав'язані суспільством комплекси.

"Усі ми недосконалі. Ми повинні усвідомити, що є момент, коли нам треба прийняти свої недоліки, і коли ви це зробите, ви зможете перемогти будь-що в цьому світі", – підсумувала "Міс Всесвіт-2021".

До речі, представниця України на "Міс Всесвіт 2021" Анна Неплях теж "набрала" за останній рік. Заради конкурсу за пів року вона схудла на 12 кілограмів, бо "прибрала з харчування вуглеводи, додала тренування і масажі". Однак через стрес на тлі повномасштабної війни погладшала на 9 кілограмів за два місяці. У травні модель важила 68 кілограмів при зрості 173 сантиметри.