На конкурс краси у США Вікторія Апанасенко добиралася сама з шістьма валізами через Польщу. Лише до Варшави вона їхала 20 годин, а там сіла на літак до Нью-Йорка. Проте в аеропорту Нового Орлеана "Міс Україна Всесвіт 2022" виглядала бадьоро та ефектно.

До теми У спортивках замість гламурної сукні: українка вирушила на "Міс Всесвіт 2022" – фото

Образи українки на "Міс Всесвіт 2022" у США

У США Вікторія Апанасенко змінила спортивний костюм на look від іменитого українського дизайнера Івана Фролова. Вона одягла mom-джинси та молочний світшот з благодійної колекції FROLOV, на якому синьо-жовте серце вишите вручну. У такому образі та кросівках модель продефілювала аеропортом з прапором.

Я вдячна Новому Орлеану за теплу зустріч. Дякую всім за підтримку України та за добрі слова. Я почуваюся такою щасливою. Люди, ви чудові,

– прокоментувала "Міс Україна Всесвіт 2022" по прильоту.

У перший репетиційний день і для запису офіційної відео-візитки Вікторія зробила ставку на бренд J'amemme, який добре відомий у США завдяки Нью-Йоркським тижням моди. Вона одягла ніжно-блакитну максісукню в рубчик з фактурними рукавами, які є фішкою модного лейблу. Її вартість на сайті – 380 євро, це майже 15 тисяч гривень.

До речі, у сукні від J'amemme Джамала виходила на червону доріжку премії 45th Annual Kennedy Center Honors, коли приїжджала у Вашингтон з офіційним візитом. Тоді її ніжний look доповнював браслет з "Азовсталі".

Нагадаємо, головний конкурсний образ на "Міс Всесвіт 2022" Вікторії Апанасенко створила дизайнерка Леся Патока. Це футуристичний костюм "Воїн Світла", який символізує боротьбу українців з пітьмою та оберігає. Дефілюватиме модель з мечем у руках, а тіло її буде нібито в обладунках.