27-річна переможниця конкурсу з Дніпра розповіла, що за пів року змогла схуднути на 12 кілограмів – її найбільшою мотивацією став кастинг "Міс Україна Всесвіт".

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Я за пів року схудла на 12 кілограмів. На 7 кілограмів я схудла до вересня, а потім коли побачила кастинг, вирішила більше скинути. Я прибрала з харчування вуглеводи і додала тренування і масажі і схудла ще на 5 кілограмів,

– поділилась Анна Неплях.

Також вона зізналася, що при зрості 173 сантиметри, важить 59 кілограмів, а її параметри тіла виглядають так:

груди – 93 сантиметрів;

талія – 66;

стегна – 100.



Анна Неплях до схуднення / Фото з інстаграму дівчини

Окрім цього Анна Неплях поділилась, що обожнює українську кухню незважаючи на те, що вона калорійна, а також може собі дозволити раз в рік міцний алкоголь на день народження. Переможниця жартівливо додала, що дуже любить горілку.



"Міс Україна Всесвіт" 2021 Анна Неплях / Фото з інстаграму блогерки