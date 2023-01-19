"Міс Україна Всесвіт" відповіла, чи справді до росіянки ставились упереджено

Росіянка Анна Ліннікова поводилась як жертва на конкурсі краси "Міс Всесвіт", хоч насправді до неї не було упередженого ставлення. Про це розповіла представниця України Вікторія Апанасенко.

Обговорення міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт", що намагався уникнути політичного підтексту, продовжується. "Міс Україна Всесвіт" розповіла, чи правда те, що до росіянки Ліннікової ставилися упереджено. Як розповідали представники українського конкурсу, дівчина поводилась немов жертва.

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Чи було упередження до росіянки

Вікторія Апанасенко спростувала думку про те, що до Анни Ліннікової ставилися погано. Ба більше, навіть "Міс Україна Всесвіт" не ставилась до неї "гидливо", як пишуть росЗМІ.

Упередженого ставлення до неї, як до дівчини Анни, не було. Упереджене ставлення було до діяльності її країни. Інші дівчата з нею спілкувалися. Я з нею не сварилася, я на неї не дивилася навіть. Жодного поганого слова конкретно про неї не було сказано,

– поділилась Вікторія.

"Мене зараз булять російські ЗМІ, що я з нею не спілкувалася, що я "не тактовна" і "в мене розуму нема". Російські ЗМІ писали, що я гидливо ставилася до росіянки, але я ніяк до неї не ставилася. І критика від українців теж є на мою адресу. Хтось критикує зовнішність, хтось вік. Але головне, що ніхто не критикує мене за мою позицію. Бо вона однозначна, і це позиція правди".

Додамо, Вікторія Апанасенко показувала, що росЗМІ й справді розпочали активний булінг проти українки. Дівчина днями опублікувала уривок одного з матеріалів, де пише, що вона начебто "не приховувала гидливість" у ставленні до росіянки Ліннікової, звинувачують у відсутності "такту та розуму".

Цей булінг розпочався після вірусного відео, на якому представниця України відійшла від Ліннікової. Вікторія пояснила, що не розуміє, чим керувалась Анна, коли до неї підходила. Тому вона відмовила їй у проханні стати поруч, а також помінялась місцями з іншою міс. ЗМІ пишуть, начебто після цього конкурсантки перестали з нею спілкуватись, – але й це брехня та частина пропаганди.

Френдлі-фото, якого не сталось

Вікторія Апанасенко також зізналась, що вірить у людей, тому сподівалась почути вибачення від росіянки Анни Ліннікової. Але та лиш підійшла з проханням про фото.

"А вона підійшла і єдине, що мені сказала: "Я хочу зробити з тобою friendly-фото, бо мій оргкомітет сказав, що це було б класно". Уявіть цинізм ситуації. Я не очікувала, що у неї вистачить сміливості сказати на весь світ, але хоча б мені вона могла сказати".

Цікаво, що й сама Ліннікова підтвердила це в інстаграм-сторіз. Але подала з іншого ракурсу: начебто хотіла подружитися. Незрозуміло лише, як представниця країни-терориста це собі уявляла.

"З першого дня я старалась бути дружелюбною та познайомитися з усіма дівчатами. Не тому, що хтось сказав. А тому, що мені цього хотілося. Але Україна прямим текстом озвучила, що вона не хоче зі мною контактувати. Більше ми не спілкувалися".



Виправдання Ліннікової / Фото з інстаграм-сторіз