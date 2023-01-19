Обсуждение международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", пытавшегося избежать политического подтекста, продолжается. "Мисс Украина Вселенная" рассказала, правда ли то, что к россиянки Линниковой относились предвзято. Как рассказывали представители украинского конкурса, девушка вела себя как жертва.

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Было ли предубеждение россиянки

Виктория Апанасенко опровергла мнение о том, что к Анне Линниковой относились плохо. Более того, даже "Мисс Украина Вселенная" не относилась к ней "брезгливо", как пишут росСМИ.

Предзвзятого отношения к ней, как к девушке Анне, не было. Предвзятое отношение было к деятельности ее страны. Остальные девушки с ней общались. Я с ней не ссорилась, я на нее не смотрела даже. Никакого плохого слова конкретно о ней не было сказано,

– поделилась Виктория.

"Меня сейчас булят российские СМИ, что я с ней не общалась, что я "не тактична" и "у меня ума нет". Российские СМИ писали, что я брезгливо относилась к россиянке, но я никак к ней не относилась. И критика от украинцев тоже есть в мой адрес. Кто критикует внешность, кто возраст. Но главное, что никто не критикует меня за мою позицию. Потому что она однозначная, и это позиция правды".

Добавим, Виктория Апанасенко показывала, что росСМИ действительно начали активный буллинг против украинки. Девушка на днях опубликовала отрывок одного из материалов, где пишет, что она якобы "не скрывала брезгливость" в отношении россиянки Линниковой, обвиняют в отсутствии "такта и ума".

Этот буллинг начался после вирусного видео, на котором представительница Украины отошла от Линниковой. Виктория объяснила, что не понимает, чем руководствовалась Анна, когда к ней подходила. Поэтому она отказала ей в просьбе стать рядом, а также поменялась местами с другой мисс. СМИ пишут, будто после этого конкурсантки перестали с ней общаться, – но и это ложь и часть пропаганды.

Фрэндли-фото, которого не произошло

Виктория Апанасенко также призналась, что верит в людей, поэтому надеялась услышать извинения от россиянки Анны Линниковой. Но только подошла с просьбой о фото.

"А она подошла и единственное, что мне сказала: "Я хочу сделать с тобой friendly-фото, потому что мой оргкомитет сказал, что это было бы классно". Представьте цинизм ситуации. Я не ожидала, что у нее хватит смелости сказать на весь мир, но хотя бы мне она могла сказать".

Интересно, что и сама Линникова подтвердила это в инстаграм-сториз. Но подала с другого ракурса: вроде бы хотела подружиться. Непонятно только, как представительница страны-террориста это себе представляла.

"С первого дня я старалась быть дружелюбной и познакомиться со всеми девушками. Не потому, что кто-то сказал. А потому что мне этого хотелось. Но Украина прямым текстом озвучила, что она не хочет со мной контактировать. Больше мы не общались".



Оправдание Линниковой / Фото с инстаграм-сториз