Обсуждение международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", пытавшегося избежать политического подтекста, продолжается. "Мисс Украина Вселенная" рассказала, правда ли то, что к россиянки Линниковой относились предвзято. Как рассказывали представители украинского конкурса, девушка вела себя как жертва.
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Было ли предубеждение россиянки
Виктория Апанасенко опровергла мнение о том, что к Анне Линниковой относились плохо. Более того, даже "Мисс Украина Вселенная" не относилась к ней "брезгливо", как пишут росСМИ.
Предзвзятого отношения к ней, как к девушке Анне, не было. Предвзятое отношение было к деятельности ее страны. Остальные девушки с ней общались. Я с ней не ссорилась, я на нее не смотрела даже. Никакого плохого слова конкретно о ней не было сказано,
– поделилась Виктория.
"Меня сейчас булят российские СМИ, что я с ней не общалась, что я "не тактична" и "у меня ума нет". Российские СМИ писали, что я брезгливо относилась к россиянке, но я никак к ней не относилась. И критика от украинцев тоже есть в мой адрес. Кто критикует внешность, кто возраст. Но главное, что никто не критикует меня за мою позицию. Потому что она однозначная, и это позиция правды".
- Добавим, Виктория Апанасенко показывала, что росСМИ действительно начали активный буллинг против украинки. Девушка на днях опубликовала отрывок одного из материалов, где пишет, что она якобы "не скрывала брезгливость" в отношении россиянки Линниковой, обвиняют в отсутствии "такта и ума".
- Этот буллинг начался после вирусного видео, на котором представительница Украины отошла от Линниковой. Виктория объяснила, что не понимает, чем руководствовалась Анна, когда к ней подходила. Поэтому она отказала ей в просьбе стать рядом, а также поменялась местами с другой мисс. СМИ пишут, будто после этого конкурсантки перестали с ней общаться, – но и это ложь и часть пропаганды.
Фрэндли-фото, которого не произошло
Виктория Апанасенко также призналась, что верит в людей, поэтому надеялась услышать извинения от россиянки Анны Линниковой. Но только подошла с просьбой о фото.
"А она подошла и единственное, что мне сказала: "Я хочу сделать с тобой friendly-фото, потому что мой оргкомитет сказал, что это было бы классно". Представьте цинизм ситуации. Я не ожидала, что у нее хватит смелости сказать на весь мир, но хотя бы мне она могла сказать".
Интересно, что и сама Линникова подтвердила это в инстаграм-сториз. Но подала с другого ракурса: вроде бы хотела подружиться. Непонятно только, как представительница страны-террориста это себе представляла.
"С первого дня я старалась быть дружелюбной и познакомиться со всеми девушками. Не потому, что кто-то сказал. А потому что мне этого хотелось. Но Украина прямым текстом озвучила, что она не хочет со мной контактировать. Больше мы не общались".
Оправдание Линниковой / Фото с инстаграм-сториз