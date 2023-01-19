Баталії між учасницями конкурсу з України та Росії на "Міс Всесвіт 2022" не припиняються. Вікторія Апанасенко, володарка титулу в Україні, гідно презентувала українців у США, проте зізналась, що на сцені їй не дали можливості говорити про війну. Також вона розповідала про мовчазливу та нахабну позицію росіянки Ліннікової та як її почали "булити" російські ЗМІ.

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Тепер лавина з російських "ботів" перекотилась на президентку українського конкурсу Філімонову. Днем раніше вона опублікувала допис, де розповіла про лаштунки заходу у Новому Орлеані: як готувались до конкурсу, як створювали костюми та робили зміни в останній момент, та що робили, коли дізнались про трагедію у Дніпрі. У той момент Анна зателефонувала Вікторії та іронічно запропонувала вилити на червону сукню Ліннікової зеленку, на що Апанасенко віджартувалась, що "вони не гопніки".

Але такі слова не сподобались росіянці Лінніковій. Вона поширила допис у своїх сторіз, аби росіяни змогли перейти на нього та залишити власні коментарі, і написала від себе: "І це директорка "Міс Україна". Як не стидно, Боже. Ви запитували, як до мене ставилась на конкурсі "Міс Україна"? От так. І ці люди давали інтерв'ю і розповідали, яка я погана. Подивіться самі".

Реакція Анни Філімонової

Відповідь президентки конкурсу "Міс Україна Всесвіт" не забарилась. Під інстаграм-дописом жінки можна побачити, що залишали у коментарях росіяни, але окремі побажання смерті вона також залишила у своїх сторіз. Зокрема Анна навела власні аргументи, чому так пожартувала і чому має свою позицію стосовно росіянки.

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Як виявилось, ще до конкурсу Філімонова писала у приватні повідомлення дівчині, якою є її позиція у російсько-українській війні, але Ліннікова це проігнорувала. Згодом росіянка вийшла на конкурс у сукні російської імператриці, ще раз підтвердивши свою шовіністичну позицію:

"Є дівчина Аня Ліннікова. Красива дівчина, молода, білявка. До неї нічого особистого. А є Анна, представник країни Росія, яка гордо йде по сцені зі стрічкою і в сукні під назвою "корона російської імперії" (і це не жарт). Друге плаття вона показує у фіналі, воно червоного кольору (символічно кольору крові?). Ця дівчина презентує свою країну і показує на сцені те, що вона заклала у сенс свого виступу".

Людина в такому костюмі може проігнорувати моє питання про політику вашого президента. Все логічно. Тому що вже одним своїм шовіністичним вбранням все сказала без слів світові про власну позицію,

– підсумувала Філімонова.

Як відповіла Філімонова росіянці / Фото з інстаграм-сторіс президентки українського конкурсу

Нагадаємо, що президентка "Міс Україна Всесвіт" розповідала про "огидну" поведінку представниці Росії Анни Ліннікової. Вона нібито бігала за Вікторією Апасенко та намагалась зробити з нею фото – це завдання росіянка отримала від директора. Цю ж інформацію підтвердила українка. Водночас Апанасенко додала, що ніякого тиску через політичну ситуацію не відчувала ні вона, ні росіянка, адже конкурс намагався дати майданчик для голосу кожної дівчини, втім, Ліннікова ніяк його не використала, а лише підтвердила свою імперіалістичну позицію.