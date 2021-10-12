Єлизавета зізналась, що коли вона отримала титул "Міс Україна Всесвіт", тоді збулась її дитяча мрія. Чимало людей відмовляли її брати участь в конкурсі і не розуміли, на що дівчина витрачає час. Але зараз вона переконана, що така пригода стала для неї чималим випробуванням і зробила її ще сильнішою.

Варто знати "Міс Україна Всесвіт" 2021: усі фіналістки, які змагатимуться за коштовну корону конкурсу

Скоро, 15.10.21, я передам корону наступній "Міс Україна Всесвіт" 2021. Хочеться підсумувати… З боку все виглядає легко, але те, через що я пройшла, знають одиниці, але, не дивлячись на працю і багато складнощей, я можу сказати, що якщо б мені запропонували пройти через це все ще раз, я б погодилася, тому що це того варте. Я можу сказати, що цей рік був одним з найсильніших в моєму житті зі становлення мене як особистості, також мені часто кажуть, що я стала кращою зовні,

– поділилась переможниця конкурсу краси.

Вона додала, що перед підготуванням до конкурсу у неї були ноги в крові від дефіле, а інколи вони так набрякали від постійних підборів, що вона не могла взути навіть кросівки. Вона подякувала усім за підтримку на конкурсі і тепер бажає того ж самого майбутній переможниці.



"Міс Україна Всесвіт 2020" Єлизавета Ястремська / Фото з інстаграму моделі

Конкурс "Міс Україна Всесвіт" 2021 відбудеться 15 жовтня в одному з київських готелів.

Що відомо про Єлизавету Ястремську