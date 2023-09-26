Новою "Міс Україна-2023" стала 18-річна Софія Шамія. Ще дві дівчини перемогли у категоріях "Міс Інтернешнл Україна" та "Міс Земля Україна".
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Софія Шамія перемогла у конкурсі
Оргкомітет скандального конкурсу "Міс Україна" оголосив цьогорічних переможниць.
Головну корону здобула 18-річна киянка Софія Шамія – студентка економічного факультету Києво-Могилянської академії. Вже 16 грудня вона представить Україну на Miss World-2023.
Софія Шамія стала новою "Міс Україна-2023" / Фото з соцмереж конкурсу
Відомо, що дівчина вільно володіє англійською мовою, займалася танцями та любить малювати. Вона організувала благодійний аукціон своїх робіт, щоб зібрати гроші на ЗСУ.
Інші переможниці в конкурсі
Також отримали перемогу дівчата й в інших номінаціях. Титул "Міс Інтернешнл Україна-2023" дістався Софії Згобі із Львівщини. Вона представлятиме Україну на Miss International, що пройде у жовтні в Токіо.
Софія Згоба стала "Міс Інтернешнл" 2023 / Фото з соцмереж конкурсу
А звання "Міс Земля" отримала 21-річна Анастасія Феєр із Закарпаття. Вона візьме участь у конкурсі, що відбувається під егідою ООН Miss Earth-2023 у В'єтнамі у грудні 2023 року.
"Міс Земля" Анастасія Феєр / Фото з соцмереж конкурсу
Скандал з конкурсом "Міс Україна-2023": коротко
- У серпні розгорівся скандал через цей конкурс краси. Блогер Андрій Лузан виявив, що три учасниці "Міс Україна" мають зв’язки з Росією. Зокрема, уродженка Хмельниччини Оксана Магера тривалий час не живе в Україні, нічого не публікує про війну, але має фото з Москви.
- Водночас батько Катерини Чувашової з Дніпропетровської області раніше працював на ФСБ Росії і зливав інформацію про позиції наших військових. А учасниця Ірина Піляєва супроводжувала московського ресторатора Олександра Орлова.
- Оргкомітет конкурсу визнав, що в біографіях трьох учасниць є "неетичні" факти. Вони оголосили про дискваліфікацію цих конкурсанток, але не назвали їхні імена.
- Через скандал деякі учасниці й самі відмовилися брати участь у конкурсі після розголосу. Серед них – Вікторія Макарова, Поліна Сурай, Єлизавета Гончар.