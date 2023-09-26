Новою "Міс Україна-2023" стала 18-річна Софія Шамія. Ще дві дівчини перемогли у категоріях "Міс Інтернешнл Україна" та "Міс Земля Україна".

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Софія Шамія перемогла у конкурсі

Оргкомітет скандального конкурсу "Міс Україна" оголосив цьогорічних переможниць.

Головну корону здобула 18-річна киянка Софія Шамія – студентка економічного факультету Києво-Могилянської академії. Вже 16 грудня вона представить Україну на Miss World-2023.



Софія Шамія стала новою "Міс Україна-2023" / Фото з соцмереж конкурсу

Відомо, що дівчина вільно володіє англійською мовою, займалася танцями та любить малювати. Вона організувала благодійний аукціон своїх робіт, щоб зібрати гроші на ЗСУ.

Інші переможниці в конкурсі

Також отримали перемогу дівчата й в інших номінаціях. Титул "Міс Інтернешнл Україна-2023" дістався Софії Згобі із Львівщини. Вона представлятиме Україну на Miss International, що пройде у жовтні в Токіо.



Софія Згоба стала "Міс Інтернешнл" 2023 / Фото з соцмереж конкурсу

А звання "Міс Земля" отримала 21-річна Анастасія Феєр із Закарпаття. Вона візьме участь у конкурсі, що відбувається під егідою ООН Miss Earth-2023 у В'єтнамі у грудні 2023 року.



"Міс Земля" Анастасія Феєр / Фото з соцмереж конкурсу

Скандал з конкурсом "Міс Україна-2023": коротко