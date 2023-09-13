Національний комітет "Міс Україна" опублікував новий допис, де висловив подяку користувачам мережі за небайдужість до конкурсу. Організатори повідомили, що дослідили всі питання, які турбували громадськість.
До теми Проведуть перевірку: учасниць "Міс Україна" можуть виключити за зв’язки з Росією
З "Міс Україна" виключили трьох учасниць
За словами комітету, спеціальна етична група провела дослідження – всі факти щодо учасниць підтвердились. Їхні імена організатори не назвали.
Тому комітет вимушений виключити трьох учасниць зі складу конкурсу. Важливо, що ми прийняли таке рішення, лише ретельно перевіривши надані факти,
– написали представники конкурсу.
Організатори закрили національне голосування, яке тривало тиждень. Вони обіцяють днями оголосити імена переможниць – Міс Україна 2023, Міс Земля 2023 та Міс Інтернешнл 2023.
Скандал навколо конкурсу
- Учасниці конкурсу краси "Міс Україна" викликали недовіру українського суспільства. Гуморист Андрій Лузан помітив, що дівчата ігнорують війну, не спілкуються українською, не живуть в Україні. Виявилось, що деякі дівчата мають зв'язки з Росією. Прокотились плітки про те, що конкурс краси пов'язаний з ескортом.
- У відповідь організатори "Міс Україна" заявили, що створять етичну групу перевірки, яка проведе додаткову перевірку. У разі правдивості фактів, комітет обіцяв виключити певних учасниць.
- Деякі учасниці й самі відмовилися брати участь у конкурсі після розголосу. Серед них – Вікторія Макарова, Поліна Сурай, Єлизавета Гончар.