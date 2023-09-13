Національний комітет "Міс Україна" опублікував новий допис, де висловив подяку користувачам мережі за небайдужість до конкурсу. Організатори повідомили, що дослідили всі питання, які турбували громадськість.

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З "Міс Україна" виключили трьох учасниць

За словами комітету, спеціальна етична група провела дослідження – всі факти щодо учасниць підтвердились. Їхні імена організатори не назвали.

Тому комітет вимушений виключити трьох учасниць зі складу конкурсу. Важливо, що ми прийняли таке рішення, лише ретельно перевіривши надані факти,

– написали представники конкурсу.

Організатори закрили національне голосування, яке тривало тиждень. Вони обіцяють днями оголосити імена переможниць – Міс Україна 2023, Міс Земля 2023 та Міс Інтернешнл 2023.

Зауважимо, що в мережі звернули увагу на те, що зі сторінки конкурсу видалили 5 (а не 3) анкет учасниць. Зокрема, зникли фото дівчат, які покинули конкурс за своїм бажанням, а також Катерини Чувашової (її батько був заарештований за злив позицій ЗСУ). Анкети Оксани Магери, яка жила в Росії, а також Ірини Піляєвої, яка супроводжувала російського ресторатора, залишаються на сторінці "Міс Україна".

Скандал навколо конкурсу