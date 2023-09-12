Продюсер та комік Андрій Лузан опублікував допис, у якому закликав бойкотувати конкурс краси "Міс Україна". На його думку, проблема не тільки з учасницями, але й з самим конкурсом – доречність його проведення під питанням.

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Учасниці конкурсу "Міс Україна" потрапили в скандал

Андрій Лузан найперше звернув увагу на учасниць конкурсу. Серед них дівчина №10 – Оксана Магера. Судячи з її фото з Москви до 2022 року, дівчина проживала у Москві. Дівчина брала участь у конкурсі "Майбутнє Росії". Зараз вона живе в Дубаї, де ходить у ресторани російських олігархів. На сторінці Оксани майже немає згадок про повномасштабне вторгнення, особливо у перші місяці.

Оксана Магера живе в Дубаї та не підтримує Україну / Фото з інстаграму Андрія Лузана

Запитання викликала й інша учасниця під номером 23 – Катерина Чувашова. Вона знімає відео у тіктоці під російську музику, а батько дівчини, ймовірно, співробітник ФСБ, був заарештований за злив позицій ЗСУ.



Учасниці конкурсу / Фото з інстаграму Андрія Лузана

Лузан також знайшов фото, де учасниця конкурсу Ірина Піляєва супроводжує московського ресторатора Олександра Орлова. До 2022 року він був одним зі співвласників конкурсу краси.



Учасниці конкурсу / Фото з інстаграму Андрія Лузана

Загалом, як помітив шоумен, частина дівчат-учасниць конкурсу не живе в Україні, не спілкується українською та не проявляли ознак патріотизму до участі в "Міс Україні" – це доволі показово. Зауважимо, що тепер учасниці "чистять" сторінки та видаляють докази будь-яких зв'язків з Росією.



Лузан про учасниць / Фото з інстаграму Андрія Лузана

Учасниці конкурсу можуть бути причетні до ескорту

Після першого допису Андрія Лузана про учасниць, до нього надійшло безліч повідомлень з особистими історіями про участь у конкурсі. Зокрема про те, як дівчат змушують брати участь у поїздках з чоловіками.



Особисті історії / Фото з інстаграму Андрія Лузана



Особисті історії / Фото з інстаграму Андрія Лузана

Водночас комік наголосив, що не потрібно накидатися на всіх учасниць, бо деяких з них буквально змушують брати участь у конкурсі.

"Одна близька людина двох дівчат-конкурсанток зідзвонилась зі мною і розповіла про те, що деяких дівчат в цей конкурс затягують різними вмовляннями та маніпуляціями. А потім ти просто не можеш його покинути. Тобі просто не дають", – розповів Лузан.

Також ведучий нагадав, що конкурс "Міс Україна" та "Міс Україна Всесвіт" – різні.

Цей конкурс не має жодного права носити "Україна" в назві й взагалі для мене тепер клеймо ескорту і зрадництва назавжди закарбовано за цим дійством,

– підсумував Андрій Лузан.