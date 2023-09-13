Модель зі Львова Вікторія Макарова виступила з публічною заявою щодо участі у конкурсі "Міс Україна". Вона відмовилась змагатися за титул після скандалу.

До теми Проведуть перевірку: учасниць "Міс Україна" можуть виключити за зв’язки з Росією

Учасниці конкурсу покидають проєкт

Вікторія Макарова повідомила, що покидає конкурс "Міс Україна". За її словами, дівчина не знала інформацію про учасниць. З ними вона не хоче мати нічого спільного.

Я прийняла рішення не брати участь в конкурсі. На жаль, я не знала, хто буде серед учасниць, інформація, яка з'явилася на просторах Інтернету для мене шокуюча і неприйнятна. Мої моральні принципи та гідність важливіші. Нічого спільного з людьми, які хоч якось пов'язані з Росією або замовчують геноцид українського народу, я не хочу мати,

– повідомила Вікторія.



Вікторія Макарова / Фото з інстаграму дівчини

Від участі у конкурсі також відмовилась інша учасниця, 22-річна підприємиця Поліна Сурай. Вона теж зізналась, що не знала про стосунок конкурсанток до Росії. Дівчина додала, що участь у шоу була її мрією з дитинства.

Але всі ці залаштунки з російськими олігархами не мають нічого спільного з моєю мрією дитинства. Одна з основних вимог, яка навіть прописала в контракті з конкурсом, це ніяким чином не підтримувати, бути пов'язаною з Росією. Але, мабуть, це правило є винятком для деяких конкурсанток,

– висловилась Поліна.

Дівчина додала, що шокована всією інформацією та висловила жаль, що не перевірила все перед участю.



Поліна Сурай / Фото з інстаграму дівчини

Скандал навколо "Міс Україна"

Днями конкурс краси "Міс Україна" оприлюднив анкети учасниць. Гуморист Андрій Лузан помітив у профілях дівчат ігнорування війни, відсутність української мови. Виявилось, що деякі дівчата мають зв'язки з Росією, багато хто навіть не живе в Україні. Прокотилися і чутки від анонімів про те, що конкурс краси пов'язаний з ескортом.

У відповідь організатори "Міс Україна" заявили, що створять етичну групу перевірки, яка проведе додаткову перевірку учасниць. У разі правдивості фактів про зв'язок з Росією, певних учасниць виключать.