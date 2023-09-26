Новой "Мисс Украина-2023" стала 18-летняя София Шамия. Еще две девушки победили в категориях "Мисс Интернешнл Украина" и "Мисс Земля Украина".
Интересно "Мисс Украина Вселенная" провел ребрендинг: как теперь называется конкурс красоты
София Шамия победила в конкурсе
Оргкомитет скандального конкурса "Мисс Украина" объявил победителей нынешнего года.
Главную корону завоевала 18-летняя киевлянка София Шамия – студентка экономического факультета Киево-Могилянской академии. Уже 16 декабря она представит Украину на Miss World-2023.
София Шамия стала новой "Мисс Украина-2023" / Фото из соцсетей конкурса
Известно, что девушка свободно владеет английским, занималась танцами и любит рисовать. Она организовала благотворительный аукцион своих работ, чтобы собрать деньги на ВСУ.
Другие победительницы в конкурсе
Также одержали победу девочки и в других номинациях. Титул "Мисс Интернешнл Украина-2023" достался Софии Згоби из Львовщины. Она будет представлять Украину на Miss International, которая пройдет в октябре в Токио.
София Згоба стала "Мисс Интернешнл" 2023 / Фото из соцсетей конкурса
А звание "Мисс Земля" получила 21-летняя Анастасия Фейер из Закарпатья. Она примет участие в конкурсе, проходящем под эгидой ООН Miss Earth-2023 во Вьетнаме в декабре 2023 года.
"Мисс Земля" Анастасия Фейер / Фото из соцсетей конкурса
Скандал с конкурсом "Мисс Украина-2023": коротко
- В августе разгорелся скандал из-за этого конкурса красоты. Блогер Андрей Лузан обнаружил, что три участницы "Мисс Украина" имеют связи с Россией. В частности, уроженка Хмельницкой области Оксана Магера долгое время не живет в Украине, ничего не публикует о войне, но имеет фото из Москвы.
- В то же время, отец Екатерины Чувашовой из Днепропетровской области ранее работал на ФСБ России и сливал информацию о позициях наших военных. А участница Ирина Пиляева сопровождала московского ресторатора Александра Орлова.
- Оргкомитет конкурса признал, что в биографиях трех участниц есть "неэтические" факты. Они объявили о дисквалификацию этих конкурсанток, но не назвали их имена.
- Из-за скандала некоторые участницы и сами отказались участвовать в конкурсе после огласки. Среди них – Виктория Макарова, Полина Сурай, Елизавета Гончар.