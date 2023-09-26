Новой "Мисс Украина-2023" стала 18-летняя София Шамия. Еще две девушки победили в категориях "Мисс Интернешнл Украина" и "Мисс Земля Украина".

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София Шамия победила в конкурсе

Оргкомитет скандального конкурса "Мисс Украина" объявил победителей нынешнего года.

Главную корону завоевала 18-летняя киевлянка София Шамия – студентка экономического факультета Киево-Могилянской академии. Уже 16 декабря она представит Украину на Miss World-2023.



София Шамия стала новой "Мисс Украина-2023" / Фото из соцсетей конкурса

Известно, что девушка свободно владеет английским, занималась танцами и любит рисовать. Она организовала благотворительный аукцион своих работ, чтобы собрать деньги на ВСУ.

Другие победительницы в конкурсе

Также одержали победу девочки и в других номинациях. Титул "Мисс Интернешнл Украина-2023" достался Софии Згоби из Львовщины. Она будет представлять Украину на Miss International, которая пройдет в октябре в Токио.



София Згоба стала "Мисс Интернешнл" 2023 / Фото из соцсетей конкурса

А звание "Мисс Земля" получила 21-летняя Анастасия Фейер из Закарпатья. Она примет участие в конкурсе, проходящем под эгидой ООН Miss Earth-2023 во Вьетнаме в декабре 2023 года.



"Мисс Земля" Анастасия Фейер / Фото из соцсетей конкурса

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