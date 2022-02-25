"Міс Світу 2000" Пріянка Чопра підтримала Україну та закликала допомогти людям
Джерело:інстаграм Пріянки Чопри
Модель, акторка та переможниця "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра висловилась про війну Росії проти України. Вона підтримала народ України та попросила про допомогу.
Дружина Ніка Джонаса й "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра не оминула ситуацію навколо російського вторгнення в Україну. Відповідний допис вона опублікувала в інстаграмі.
Читайте також "НАТО, закрийте небо над Україною": блогери-мільйонники просять допомоги в інстаграмі
Пріянка Чопра підтримала Україну
Модель та акторка заявила, що нинішня ситуація є жахливою.
Невинні люди, які живуть у страху за своє життя та життя своїх близьких, намагаючись орієнтуватися в невизначеності найближчого майбутнього,
– написала "Міс Світу 2000".
"Важко уявити, як у сучасному світі це могло перерости до такої катастрофічної точки, але це той момент, який зачепив весь світ. У цій зоні бойових дій живуть невинні люди. Вони такі ж, як ти і я", – додала зірка. Також вона закликала допомогти народу України.
Ситуація в Україні / Відео з інстаграму Пріянки Чопри
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Зауважимо, Україну підтримують багато світових знаменитостей:
Текст публікації Пріянки Чопри
Ситуація, що складається в Україні, жахлива. Невинні люди, які живуть у страху за своє життя та життя своїх близьких, намагаючись орієнтуватися в невизначеності найближчого майбутнього.
Важко уявити, як у сучасному світі це могло перерости до такої катастрофічної точки, але це той момент, який зачепив весь світ.
У цій зоні бойових дій живуть невинні люди. Вони такі ж, як ти і я.