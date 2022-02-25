Після злощасної атаки російських військ на наші землі, багато зірок вітчизняного і закордонного шоубізу обійшлися лише декількома словами підтримки, або ж узагалі публікували лише емодзі прапорів й розбитих сердець. Натомість деякі з відомих українців не бояться доносити аудиторії і світові свою позицію, й розповідати про те, що Україна не боїться агресора і відстоїть свої території.

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Кетрін Винник стала однією із перших, хто висловив підтримку громадянам України з приводу наступу російських військ. Зірка не зупинилась, тож далі продовжує писати патріотичні дописи й публікувати фото з України.

"Ми – мирна країна. Ми не заслуговуємо цієї війни. #StandwithUkraine #StopWar",

– каже у дописі Винник.



Кетрін Винник знову підтримала Україну / Фото з інстаграму акторки

Окрім цього, жінка поширила в сторізах своє фото з батьками, яке вона зробила на 30-річчя Незалежності України. Кетрін написала, що пишалась бути у столиці під час свята.



Кетрін Винник з батьками на 30-річчі Незалежності України / Фото з інстаграму

Акторка Віра Фарміга знову висловила солідарність й опублікувала серію промовистих сторізів. На тлі синьо-жовтого стягу артистка написала куплет гімну України англійською мовою.



Віра Фарміга підтримує українців / Фото з інстаграму

Окрім патріотичних фото, знаменитість поширила відео протестів росіян проти війни з Україною. До Віри долучилась її молодша сестра і також акторка – Таїса Фарміга. Зірка "Американської історії жахів" опублікувала допис з синьо-жовтим прапором і написала: "Я стою разом з Україною і українськими людьми".

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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