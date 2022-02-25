Вже багато закордонних зірок відреагувало на жах, який розпочався після нападу Росії на Україну 24 лютого. Колишній президент США Барак Обама з дружиною Мішель теж вирішили не стояти осторонь і поділилися своїми думками стосовно ситуації.

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Барак Обама привселюдно поширив допис, у якому звинуватив Російську Федерацію у цинічному наступі на Україну.

Минулої ночі Росія розпочала нахабну атаку на народ України, порушуючи міжнародне право та основні принципи людської порядності,

– підписав публікацію чоловік.



Барак Обама засудив наступ Росії / Фото з інстаграму

Обама наголосив, що війну почала саме Росія.

Росія зробила це не тому, що Україна становила загрозу для Росії, а тому, що народ України обрав шлях суверенітету, самовизначення та демократії. Задля реалізації прав, які мають бути доступними для всіх людей і націй, українці зараз стикаються з жорстоким наступом, який вбиває невинних і змушує переселяти незліченну кількість чоловіків, жінок і дітей.

Також політик розповів, що світові необхідно згуртовано засудити дії Росії, підтримувати український народ та ввести потужні санкції, які зможуть зупинити російську еліту.

Людям в усьому світі потрібно голосно й чітко засудити дії Росії та запропонувати підтримку українському народу. І кожен американець, незалежно від партії, повинен підтримувати зусилля президента Байдена, у координації з нашими найближчими союзниками, запровадити жорсткі санкції проти Росії – санкції, які накладають реальну ціну на російські автократичні еліти.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

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Барак Обама також написав, що буде молитись за долю нашої країни, за тих, хто постраждав і страждає від жостоких нападів і за тих росіян, хто протистоїть режиму Путіна.

Ми з Мішель будемо молитися за мужній народ України, за громадян Росії, які мужньо заявили про свою протидію цим нападам, і за всіх тих, хто понесе ціну безглуздої війни.

Текст публікації:

"Минулої ночі Росія розпочала нахабну атаку на народ України, порушуючи міжнародне право та основні принципи людської порядності. Росія зробила це не тому, що Україна становила загрозу для Росії, а тому, що народ України обрав шлях суверенітету, самовизначення та демократії. Задля реалізації прав, які мають бути доступними для всіх людей і націй, українці зараз стикаються з жорстоким наступом, який вбиває невинних і змушує переселяти незліченну кількість чоловіків, жінок і дітей.

Наслідки необдуманих дій Росії виходять за межі України. Це незаконне вторгнення в серце Європи також загрожує фундаментам міжнародного порядку та безпеки. Протягом деякого часу ми бачимо, як сили розколу та авторитаризму просуваються у всьому світі, посилюючи напад на ідеали демократії, верховенства права, рівності, свободи особистості, свободи вираження поглядів і віросповідання. і самовизначення. Вторгнення Росії в Україну показує, куди можуть привести ці небезпечні тенденції – і чому їх не можна залишати безперешкодними.

Людям в усьому світі потрібно голосно й чітко засудити дії Росії та запропонувати підтримку українському народу. І кожен американець, незалежно від партії, повинен підтримувати зусилля президента Байдена, у координації з нашими найближчими союзниками, запровадити жорсткі санкції проти Росії – санкції, які накладають реальну ціну на російські автократичні еліти.

Такі санкції можуть мати певні економічні наслідки, враховуючи значну з боку Росії роль на світових енергетичних ринках. Але це ціна, яку ми повинні бути готові заплатити, щоб стати на бік свободи. У довгостроковій перспективі всі ми стоїмо перед вибором між світом, у якому сила вирішує все, а автократи можуть нав'язувати свою волю, і між світом, у якому вільні люди всюди мають владу визначати своє майбутнє.

Ми з Мішель будемо молитися за мужній народ України, за громадян Росії, які мужньо заявили про свою протидію цим нападам, і за всіх тих, хто понесе ціну безглуздої війни."