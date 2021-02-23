Міка Ньютон вперше розповіла про рідних, які хворіли онкологією
Українська співачка Міка Ньютон нещодавно поборола рак яєчника і очікує, що зможе стати матір'ю. Втім, як виявилось, жінки з її сім'ї теж мали онкологію, щоправда, вона передалась співачці не через спадковість. На щастя, усі побороли хворобу.
Джерело:"Зірковий шлях"
Міка Ньютон поділилась особистим
Артистка зізналась, що раніше рак у її родині був у матері та бабусі. Щодо батька, то він не знав про хворобу Міки – вона йому повідомила лише після одужання.
До теми Міка Ньютон розповіла, чи зможе мати дітей після лікування раку
Мама знала, тато не знав. У мене і у бабусі був рак, і у мами рак. Але, як показало моє тестування, це не спадкове,
– поділилась Міка Ньютон.
Жінка також поділилась, що дізналась про свою хворобу – рак яєчника – у день народження чоловіка. Саме тоді вона вперше відвідала онкоцентр. Відтак, першим про це дізнався її чоловік.
Спочатку у неї діагностували третю стадію хвороби, але після перездачі аналізів з'ясувалось, що у неї перша стадія. Наразі жінка пройшла усе лікування у США, їй видалили яєчник і вона сподівається стати матір'ю.
Тепер Міка Ньютон хоче заснувати в Києві фонд для боротьби з онкологією. Також вона мріє стати акторкою та підкорити Голлівуд.
Що відомо про хворобу зірки: коротко
- Коли Міці Ньютон було 33 роки, у неї діагностували рак яєчника. Зараз їй 34 роки.
- Зірка помітила часте здуття живота. Під час обстеження у неї виявили кісту.
- Діагноз перевіряли у 3 лабораторіях, після чого знаменитості зробили 3 операції. Одна з них пройшла в Україні, а решта лікування – в США.
- Зараз Міка здорова, проте ще протягом 3 років їй потрібно регулярно обстежуватися, щоб слідкувати за тим, чи хвороба не повертається.
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