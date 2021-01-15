Українська співачка Міка Ньютон, яка вже багато років живе в США, минулого року поборола рак яєчників третьої стадії. Після одужання зірка оголосила про свій діагноз публіці, а за рік після операції показала, як виглядала під час лікування.

У вересні минулого року Міка Ньютон (справжнє ім'я – Оксана Грицай) прилетіла в Україну з Каліфорнії та розповіла, що поборола рак яєчників. Лише за рік після другої операції 34-річна співачка наважилась показати, як виглядала під час виснажливого лікування онкології. Фото зірка розмістила в інстаграм-профілі.

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Міка Ньютон про лікування раку

Раніше артистка розповідала, що онкологія стала справжньою несподіванкою як для неї, так і для американських медиків, адже дівчата в такому юному віці вкрай рідко хворіють на рак яєчників. Міка Ньютон тривалий час ігнорувала здуття живота, а коли звернулась в клініку, дізналась, що має вже третю стадію раку.

Тоді медики запевняли, що для подолання хвороби артистці доведеться пройти 12 курсів хімієтерапій, після яких не вдасться завагітніти самостійно. Однак сталося диво – вже після другої складної операції результати аналізів показали, що в дівчини перша стадія раку.

Через тиждень прийшли аналізи, і в мене була перша стадія, тому я маю шанс завагітніти одного дня! Ніколи не відмовляйтесь від своєї мрії. Молитви та позитивні думки зцілюють, – наголосила Міка Ньютон.

Співачка додала, що троє онкологів, які зайнялись її лікуванням, не могли повірити в результати тестів. Вона переконана, що побороти рак їй допомогла духовність та велика мрія.

Як Міка Ньютон виглядала під час боротьби з раком

У профілі з 177-мільйонною аудиторією артистка опублікувала фото, на якому позувала на лікарняному ліжку після операції. Перед камерою хвора на рак Міка Ньютон позувала без косметики та зі скуйовдженим волоссям. Зірка була підключена до численних апаратів, однак не втрачала позитив і віри в краще, що очевидно з її обличчя.

"Я знаю одне – якщо ви приймаєте все у своєму житті як урок, а не як покарання, ви будете винагороджені великим часом і, будь ласка, ніколи не переставайте мріяти", – наголосила Міка Ньютон.



Міка Ньютон на лікарняному ліжку / Фото Instagram / @mikanewton