Украинская певица Мика Ньютон недавно поборола рак яичника и ожидает, что сможет стать матерью. Впрочем, как оказалось, у женщин из ее семьи тоже была онкология, правда, она передалась певице не через наследственность. К счастью, все побороли болезнь.

Мика Ньютон поделилась личным

Артистка призналась, что раньше рак в ее семье был у матери и бабушки. Что касается отца, то он не знал о болезни Мики – она ему сообщила лишь после выздоровления.

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Мама знала, папа не знал. У меня и у бабушки был рак, и у мамы рак. Но, как показало мое тестирование, это не наследственное,

– поделилась Мика Ньютон.

Женщина также поделилась, что узнала о своей болезни – раке яичника – в день рождения мужа. Именно тогда она впервые посетила онкоцентр. Следовательно, первым об этом узнал ее муж.

Сначала у нее диагностировали третью стадию болезни, но после пересдачи анализов выяснилось, что у нее первая стадия. Сейчас женщина прошла все лечение в США, ей удалили яичник и она надеется стать матерью.

Теперь Мика Ньютон хочет основать в Киеве фонд для борьбы с онкологией. Также она мечтает стать актрисой и покорить Голливуд.

Что известно о болезни звезды: кратко