Мика Ньютон впервые рассказала о родных, болевших онкологией
Украинская певица Мика Ньютон недавно поборола рак яичника и ожидает, что сможет стать матерью. Впрочем, как оказалось, у женщин из ее семьи тоже была онкология, правда, она передалась певице не через наследственность. К счастью, все побороли болезнь.
Источник:"Зірковий шлях"
Мика Ньютон поделилась личным
Артистка призналась, что раньше рак в ее семье был у матери и бабушки. Что касается отца, то он не знал о болезни Мики – она ему сообщила лишь после выздоровления.
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Мама знала, папа не знал. У меня и у бабушки был рак, и у мамы рак. Но, как показало мое тестирование, это не наследственное,
– поделилась Мика Ньютон.
Женщина также поделилась, что узнала о своей болезни – раке яичника – в день рождения мужа. Именно тогда она впервые посетила онкоцентр. Следовательно, первым об этом узнал ее муж.
Сначала у нее диагностировали третью стадию болезни, но после пересдачи анализов выяснилось, что у нее первая стадия. Сейчас женщина прошла все лечение в США, ей удалили яичник и она надеется стать матерью.
Теперь Мика Ньютон хочет основать в Киеве фонд для борьбы с онкологией. Также она мечтает стать актрисой и покорить Голливуд.
Что известно о болезни звезды: кратко
- Когда Мике Ньютон было 33 года, у нее диагностировали рак яичника. Сейчас ей 34 года.
- Звезда заметила частое вздутие живота. Во время обследования у нее обнаружили кисту.
- Диагноз проверяли в 3 лабораториях, после чего знаменитости сделали 3 операции. Одна из них прошла в Украине, а остальное лечение – в США.
- Сейчас Мика здорова, однако еще в течение 3 лет ей нужно регулярно обследоваться, чтобы следить за тем, не возвращается ли болезнь.
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