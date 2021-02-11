Міка Ньютон розповіла, чи зможе мати дітей після лікування раку

Українська співачка Міка Ньютон, яка вже тривалий час живе та працює в США, рік тому лікувала рак. Тепер дівчина поділилася, що мріє стати мамою. Вона зможе самостійно народити дитину, проте якщо цього не станеться, то готова взяти малюка з дитячого будинку.

Протягом року Міка Ньютон (справжнє ім'я – Оксана Грицай) лікувала онкологію, яку була на 3 стадії. Медики діагностували рак яєчника. Виконавиця розповіла, як їй вдалося пережити цей період, а також зізналася, що тепер мріє стати мамою.

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Міка Ньютон про материнство

Артистка поділилася, що разом із чоловіком мріють стати батьками. Під час лікування знаменитості видалили лише один яєчник. Також їй не знадобилася довготривала хіміотерапія. Саме тому в Міки є всі шанси завагітніти та самостійно народити дитину. Найбільше вона прагне стати мамою та вірить, що саме так і буде.

Також Ньютон зізналася, якщо не вдасться народити дитину самостійно, вона відкрита до того, щоб взяти малюка з дитячого будинку. Співачка поділилася, що готова стати мамою для когось з тих діток, які залишилися самотніми.

Міка Ньютон про лікування раку та материнство: дивіться відео онлайн

Онкологія в Міки Ньютон: що про це відомо