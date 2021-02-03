Українська співачка Міка Ньютон, яка тривалий час живе в США, розповіла про боротьбу з раком. Лікування артистки було в Америці й вона поділилася, скільки витратила на нього. Міка зізналася, що значну частину цієї суми покрила страховка.

Джерело: "Сніданок з 1+1"

Міка Ньютон рік тому боролася з раком яєчників. Тоді хвороба перебувала на 3 стадії. Артистка розповіла, що під час лікування перебувала у США. Спершу, вона не могла зрозуміти, що з нею відбувається, і лише після детального обстеження лікарі поставили співачці діагноз.

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Міка Ньютон про боротьбу з раком

Виконавиця пригадала, що все почалося зі здуття живота. Тоді вона подумала, що набрала зайвих кілограмів, сіла на дієту, проте це не допомогло. Лікар, до якого зірка пішла в Лос-Анджелесі, порадив їй прискіпливіше стежити за дієтою.

Через деякий час Ньютон прилетіла в Україну. Тут вирішила обстежити жіноче здоров'я та відправилася до гінеколога.

Лікар сказала мені: "У тебе прекрасні аналізи". Тоді гормони, кров і вітамін D були в нормі. Все було ідеально. Та під час обстеження мені зробили УЗД, яке й виявило хворобу. Тоді гінеколог сказала: "У тебе кіста. Як ти її не відчуваєш?",

– пригадала артистка.

Виконавиця, щоб переконатися, що у неї справді рак, відправляла свої аналізи в 3 різні лабораторії. Коли діагноз підтвердився, знаменитості зробити першу операцію. Це сталося в Україні, а пізніше вона вирішила продовжити лікування в США.

Моя перша операція була дуже якісно зроблена. У нас є чудові спеціалісти, тільки їм не вистачає фінансування, обладнання. На все це потрібні великі кошти, а наші лікарі просто виживають,

– розповіла Міка.

Скільки коштує лікування онкології в США

Артистка зазначила, що в Америці мінімальна зарплата набагато більша, ніж в Україні. Тому для українців сума, яку потрібно заплатити там за лікування, надзвичайно велика. Допомагає страхування. Там воно починається від 250 доларів. Саме страховка допомогла Міці заплатити за лікування, вона покрила більшість суми.

Коли в мене діагностували рак, я зрозуміла, що не знаю, на що очікувати, скільки операцій попереду. Моя страховка коштувала 770 доларів на місяць,

– поділилася виконавиця.

Для того, щоб хвороба не повернулася, артистці необхідно регулярно проходити обстеження. Вони допоможуть контролювати стан здоров'я та уникнути зайвих проблем.

Міка Ньютон про лікування онкології: дивіться відео онлайн