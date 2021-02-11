Мика Ньютон рассказала, сможет ли иметь детей после лечения рака
Украинская певица Мика Ньютон, которая уже долгое время живет и работает в США, год назад лечила рак. Теперь девушка поделилась, что мечтает стать мамой. Она сможет самостоятельно родить ребенка, однако если этого не произойдет, то готова взять малыша из детского дома.
Источник:ЖВЛ
В течение года Мика Ньютон (настоящее имя – Оксана Грицай) лечила онкологию, которая была на 3 стадии. Медики диагностировали рак яичника. Исполнительница рассказала, как ей удалось пережить этот период, а также призналась, что теперь мечтает стать мамой.
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Мика Ньютон о материнстве
Артистка поделилась, что вместе с мужем мечтают стать родителями. Во время лечения знаменитости удалили только один яичник. Также ей не понадобилась длительная химиотерапия. Именно поэтому у Мики есть все шансы забеременеть и самостоятельно родить ребенка. Больше всего она стремится стать мамой и верит, что именно так и будет.
Также Ньютон призналась, если не удастся родить ребенка самостоятельно, она открыта к тому, чтобы взять малыша из детского дома. Певица поделилась, что готова стать мамой для кого-то из детей, которые остались одинокими.
Мика Ньютон о лечении рака и материнстве: смотрите видео онлайн
Онкология у Мики Ньютон: что об этом известно
- В 33-летнем возрасте у Мики Ньютон диагностировали рак яичника.
- Звезда заметила частое вздутие живота. Тогда она подумала, что набрала лишние килограммы, села на диету, однако это не помогло. Через некоторое время Ньютон прилетела в Украину, решила пойти к гинекологу, чтобы обследовать женское здоровье.
- При обследовании Мике сделали УЗИ, на котором обнаружили кисту.
- Диагноз проверяли в 3 лабораториях, после чего знаменитости сделали 3 операции. Одна из них прошла в Украине, а остальное лечение – в США.
- Сейчас Мика здорова, однако еще в течение 3 лет ей нужно регулярно обследоваться, чтобы следить за тем, что болезнь не возвращается.
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