"Холостяк" Михайло Заливако та Анна Богдан знову разом: ексклюзивне відео

Головного героя "Холостяка-11" Михайла Заливако та його обраницю Анну Богдан помітили за романтичними обіймами у Львові. Схоже, що вони знову разом.

24 каналу надали ексклюзивне відео з романтичної прогулянки Анни та Михайла центром Львова. Закохані ніжно обіймалися, після чого Заливако ніс обраницю на спині.

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Нагадаємо, Анна тривалий час була за кордоном. Раніше вона розповідала, що 12 серпня повертається до Києва. Схоже, що в Україні її зустрів Михайло. Наразі пара ніяк не коментувала свої стосунки. В коментарях, які Богдан і Заливако давали раніше, вони стверджували, що більше не разом.

Розрив Михайла Заливаки та Анни Богдан