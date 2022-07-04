Після розставання з Михайлом Заливакою Анна Богдан поспілкувалась з шанувальниками на сторінці в інстаграмі. Вона відповіла на особисті запитання.

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Анна Богдан відповіла на запитання про особисте життя

Переможниця реаліті-шоу зізналась, що поки що вона не пережила розставання з Михайлом Заливакою. Все через війну в Україні.

Події в нашій країні не дають швидко вилікувати моє серце і почуватися краще,

– зізналась Анна Богдан.



Анна Богдан відповіла на запитання фанів / Фото з інстаграм-сторіз

Дівчина додала, що не хоче розкривати причину розставання з чоловіком. Вона також відповіла, що не знайшла нового коханого. "Я не стрибаю зі стосунків у стосунки. І взагалі мені важко, щоби хтось сподобався. Так було завжди".



Анна Богдан відповіла на запитання фанів / Фото з інстаграм-сторіз

Чому Анна Богдан перейшла на українську

У публічному просторі Анна Богдан спілкувалась російською до повномасштабного вторгнення. Але потім змінила свою думку.

У мене в сім'ї мама завжди спілкується українською, а тато російською. Тому я спілкуюсь тою мовою, якою до мене звертаються. А зараз прийшов той час, коли я не хочу вести інстаграм російською мовою,

– поділилась дівчина.



Анна Богдан відповіла на запитання фанів / Фото з інстаграм-сторіз