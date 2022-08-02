До Анни та Михайла після розставання виникло багато запитань. Богдан вирішила поспілкуватися з прихильниками в інстаграмі, де відповіла на найчастіші питання.

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Анна Богдан про подорожі, розрив з Заливакою та повернення в Україну

Дівчина поділилася, що отримує дуже багато запитань щодо Михайла, чи спілкується з ним тощо. І поцікавилася, як шанувальники вважають, чи нормально спілкуватися з колишнім. Також розповіла, що зараз в неї немає нового хлопця.

До війни Богдан багато подорожувала і зараз продовжує робити це. Вона працює в туристичному агентстві, тому деякі поїздки є частиною роботи. Зараз Анна перебуває в Шотландії, поїхала у справах і щоб на трішки втекти від війни. Однак залишатися за кордоном дівчина не планує. Зізнається, що вдома їй найкраще. 12 серпня Анна повернеться до Києва.

Відповіді Анни Богдан / Скриншоти інстаграм-сторіс дівчини

Нещодавно, також спілкуючись з читачами в інстаграмі, Анна зізналася, що досі не пережила розставання з Заливакою. Причиною цьому назвала війну в Україні. Богдан та Заливако не розсекречують причину розставання. Раніше вони розповідали мало подробиць про особисте життя й зараз не хочуть афішувати, що сталося.

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