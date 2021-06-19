Михайло Заливако і переможниця "Холостяка" політали на повітряній кулі в Туреччині: фото

Зіркова пара Михайло Заливако й Анна Богдан відпочивають в Туреччині. Закохані відправились до Каппадокії, де політали на повітряній кулі. Герой "Холостяка" показав романтичне фото на висоті, а його обраниця поділилась емоціями.

Бізнесмен Михайло Заливако здійснив мрію коханої Анни Богдан. Вони відправились в Каппадокію, де політали на повітряній кулі. Серед скелястих пагорбів пара, яка склалася на "Холостяку" зробила романтичне фото. Його оцінили понад 50 тисячами лайків.

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1 000 метрів над землею, обгоріле обличчя і вона поруч,

– лаконічно підписав "Холостяк" в інстаграмі.

Михайло Заливако з Анею Богдан у Туреччині / Фото з інстаграму "Холостяка"

"Я завжди мріяла полетіти на такій кулі. Я не можу передати словами, які емоції відчуваєш, коли піднімаєшся вгору, коли спостерігаєш, як десятки таких самих величезних куль піднімаються разом з тобою. Який там неймовірний вид", – поділилась емоціями Анна Богдан.

Переможниця "Холостяка" опублікувала нове пристрасне фото з Михайлом на тлі мальовничого блакитного озера. Дівчина не стримувала своїх почуттів: вона заскочила на коханого і цілувала його.

Михайло Заливако з Анею у Туреччині / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"

Нагадаємо, це друга спільна відпустка пари. Першу закордонну подорож в Туреччину вони здійснили на початку червня. Анна Богдан і Михайло Заливако відпочивали в 4-зірковому готелі в місті Бодрум і ділились романтичними фото в розкішних вечірніх образах.

Тоді з закоханими подорожував друг Анни Богдан – турагент Денис Антипанов, який з'являвся з героями "Холостяка" на екскурсіях і на вечірках. Він всюди супроводжує пару й цього разу. Разом вони літали на повітряній кулі та фотографувалися на тлі однакових пейзажів.

Пара "Холостяка" з друзями в Туреччині / Фото з інстаграму Дениса Антипанова

Анна Богдан з другом в Туреччині / Фото з інстаграму Дениса Антипанова