Упродовж багатьох випусків проєкту "Холостяк-11" Анна Богдан неодноразово наголошувала, що їй важливо отримувати нові емоції та багато подорожувати. Тому тепер вона з коханим Михайлом Заливакою здійснює мрії та відвідує нові місця.

Цікаво Анна Богдан зізналася, чи хоче заміж за Михайла Заливаку

Нові фото Анни Богдан та Михайла Заливаки

Днями закохана пара відправилась у Каппадокію. Там вони зробили неймовірні світлини на тлі краєвидів. Анна Богдан та Михайло Заливако не приховували своїх почуттів, ніжно обіймалися та цілувалися перед камерою.

Для подорожі переможниця "Холостяка" приміряла стильний образ. Вона позувала у білому топі та джинсовій мініспідниці, що підкреслювала фігуру та стрункі ноги. Таке вбрання Анна поєднала з кедами та червоною кепкою, довершивши аутфіт сонцезахисними окулярами. Дівчина розпустила кучеряве волосся та зробила легкий макіяж.

Михайло Заливако також обрав зручний та комфортний одяг. Він постав у рожевій футболці та чорних шортах, які поєднав з кросівками.

Ще одна наша спільна подорож. Як же круто розділяти разом ці емоції. Каппадокія летить в скарбничку здійснених бажань. Попереду ще багато-багато міст і країн, які ми хочемо відвідати разом,

– висловилась Анна Богдан.



Анна Богдан та Михайло Заливако / Фото з інстаграму Анни Богдан



Анна Богдан та Михайло Заливако / Фото з інстаграму Анни Богдан

Шанувальники у коментарях під фото засипають закохану пару компліментами: