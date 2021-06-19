Бизнесмен Михаил Заливако осуществил мечту любимой Анны Богдан. Они отправились в Каппадокию, где полетали на воздушном шаре. Среди скалистых холмов пара, которая сложилась на "Холостяке" сделала романтическое фото. Его оценили более 50 тысячами лайков.

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1000 метров над землей, обгоревшее лицо и она рядом,

– лаконично подписал "Холостяк" в инстаграме.



Михаил Заливако с Аней Богдан в Турции / Фото с инстаграма "Холостяка"

"Я всегда мечтала полететь на таком шаре. Я не могу передать словами, какие эмоции испытываешь, когда поднимаешься вверх, когда наблюдаешь, как десятки таких же огромных шаров поднимаются вместе с тобой. Какой там невероятный вид", – поделилась эмоциями Анна Богдан.

Победительница "Холостяка" опубликовала новое страстное фото с Михаилом на фоне живописного голубого озера. Девушка не сдерживала своих чувств: она запрыгнула на любимого и целовала его.



Михаил Заливако с Аней в Турции / Фото с инстаграма победительницы "Холостяка"

Напомним, это второй совместный отпуск пары. Первое заграничное путешествие в Турцию они совершили в начале июня. Анна Богдан и Михаил Заливако отдыхали в 4-звездочном отеле в городе Бодрум и делились романтическими фото в роскошных вечерних образах.

Тогда с влюбленными путешествовал друг Анны Богдан – турагент Денис Антипанов, который появлялся с героями "Холостяка" на экскурсиях и на вечеринках. Он повсюду сопровождает пару и сейчас. Вместе они летали на воздушном шаре и фотографировались на фоне одинаковых пейзажей.

Пара "Холостяка" с друзьями в Турции / Фото с инстаграма Дениса Антипанова​

Анна Богдан с другом в Турции / Фото с инстаграма Дениса Антипанова