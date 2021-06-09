Пара, що склалася на "Холостяку-11" відвідала світську вечірку разом з іншими представниками українського шоу-бізнесу, які зупинилися в 4-зірковому готелі в місті Бодрум. Анна та Михайло багато обіймалися, цілувалися та фотографувалися, що показали в мережі.

До теми Михайло Заливако та переможниця "Холостяка" вирушили в першу закордонну подорож

"А що ще потрібно для щастя? Прекрасне місце. Тепле море. Чарівна сукня. І ти поруч", – написала закохана Анна Богдан. Тоді як Михайло Заливако в особистому профілі в інстаграмі зізнався, що з активною обраницею йому ніколи не сумно.

Завдяки тобі в мене либа до вух нон-стоп. І не думав, що на відпочинку може бути так весело і легко,

– заявив герой "Холостяка".

Михайло Заливако з Анею в Туреччині / Фото з інстаграму "Холостяка"

Образ переможниці "Холостяка" в Туреччині

Для виходу Анна Богдан обрала атласну мінісукню чорного кольору, розшиту різнобарвними лотосами та оздоблену блакитними китицями. Вартість такого вбрання від українського бренду UaSoul – 11 900 гривень.

Сукня наскільки коротка, що переможниця "Холостяка" у всій красі продемонструвала довжелезні стрункі ніжки. Вишуканий look вона довершила стильними чорними босоніжками на шпильках з масивним ремінцем і золотистою пряжкою. Кучеряве волосся дівчина розпустила та показала природну красу без макіяжу.

Михайло Заливако з Анею в Туреччині / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"