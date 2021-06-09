У першу закордонну подорож пара 11 сезону "Холостяка" відправилася разом з Денисом Антипановим, який, судячи з усього, є товаришем переможниці проєкту Анни Богдан. Чоловік проводить з закоханими вечори біля басейну, відвідує світські заходи та засмагає на яхті. Користувачі інстаграму припускають, що дівчину та симпатичного хлопця пов'язує щось більше, ніж дружба. Подробиці дізнавайтеся далі.

Цікаво Михайло Заливако та переможниця "Холостяка" вирушили в першу закордонну подорож

Що відомо про друга Анни Богдан

На фейсбук-сторінці Дениса вказано, що він працює менеджером по туризму, захоплюється тенісом і не має пари. Як і Анна Богдан, чоловік любить подорожувати. Він побував у 37 країнах. До слова, обраниця Михайла Заливаки відвідала 36 країн.

Понад два роки тому друзі влаштували спільну поїздку до Греції. Вони відпочивали на островах Крит і Санторині, що відомо з закріплених інстаграм-сторіс хлопця.

Анна Богдан з другом Денисом у Греції / Фото з інстаграму хлопця

Анна Богдан з другом Денисом у Греції / Фото з інстаграму хлопця

Зауважимо, чоловік товаришує й з іншими учасницями 11 сезону шоу "Холостяк" – Юлією Карнаух та Аллою, яка запам'яталася глядачам як "Алла-Рішала". Вони проводили час разом у квітні цього року.

Друг Анни Богдан з учасницями "Холостяка" / Фото з інстаграму хлопця

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Де він з'являвся з Анною Богдан і Михайлом Заливакою

Денис Антипанов неодноразово з'являвся на публіці з головним героєм і переможницею "Холостяка". Незадовго після того, як пара розсекретила свої стосунки, вони втрьох поїхали в Одесу. Чоловік фотографувався з закоханими на Аркадії та слідом за Михайлом Заливакою цілував Аню в щічку.

"Цілую солодко. Вчу Михайла Заливаку", – написав Денис.

Пара "Холостяка" та друг Анни в Одесі / Фото з інстаграму хлопця

Зараз турагент активно публікує фото з Туреччини, на яких позує разом з Анною і Михайлом. Вони фотографуються на яхті, під час екскурсій стародавнім містом і на вечірках. Судячи з коментарів хлопця, він всерйоз претендує стати героєм 12 сезону шоу "Холостяк".

Пара "Холостяка" та друг Анни в Туреччині / Фото з інстаграму хлопця

Пара "Холостяка" та друг Анни в Туреччині / Фото з інстаграму хлопця "Наступний сезон готуюся до "Холостяка", – підписав Денис фото, на якому позує з Анною Богдан. Анна Богдан з другом Денисом у Туреччині / Фото з інстаграму хлопця

Реакція мережі на друга Анни Богдан

Мережею ширяться чутки, що Анна Богдан і Денис Антипанов – не просто друзі. Днями підписниця турагента поставила йому пряме запитання в коментарях: "Чи не бентежить Мішу, що ви постійно біля Ані? Так би мовити, третій зайвий. Ну або хтось інший зайвий". На що він лаконічно відповів: "Не бентежить". Сама переможниця "Холостяка" ніяк не коментує припущення фанів.

Так, переважна більшість користувачів інстаграму впевнена, що якщо не Анна закохана в Дениса, то він у неї: