Єфросиніна відреагувала на чутки про те, що її мама Людмила нібито їздила до Росії на день народження внучки. Нагадаємо, що сама ведуча днями розповіла, що не підтримує звʼязок з сестрою.

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Зазначимо, що Ліза Ющенко, яка живе у Москві, показала фото зі святкування, на яких засвітилась і мама ведучої Маші Єфросиніної. Наразі невідомо, чи точно це вона. Можливо, пані Людмила дійсно була там або це просто стара світлина.



Донька Ющенко з бабусею / Фото з інстаграму Лізи Ющенко

Що каже Маша Єфросиніна

Один з підписників поцікавився у ведучої, чи не образливо їй за те, що її мама їздила до Москви. Проте Єфросиніна розвіяла цей наклеп.

Звідки ви берете всю цю х*рню? 10 березня, коли у Варвари, доньки моєї сестри, був день народження, моя мама була в Варшаві з моїм сином,

– зауважила Марія.

За її словами, сама Маша Єфросиніна в цей час була в Ізраїлі. "А мама моя вже понад 8 місяців перебуває з моїм сином", – додала вона.

Ведуча наголосила, що її мама водить сина до школи, годує і повністю ним опікується, тому фізично не могла покинути дитину та поїхати до Москви.

"Я то звикла до постійних наклепів, а от мама ще ні. Тому відчепіться від неї. Це свята жінка", – написала Єфросиніна.



Єфросиніна відреагувала на чутки про те, що її мама їздила до Москви / Скриншот

Сама ж Маша Єфросиніна каже, що для її сім'ї – це болюча тема. "Я скажу чесно, як є. Наше спілкування з Лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Це важка тема", – так відповіла ведуча.