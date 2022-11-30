Вата в голові, – Крупін зізнався, чи був Бардаш прихильником Росії до 24 лютого

Михайло Крупін, який співпрацював з Бардашем у рамках гурту "Корупція", висловився про колишнього продюсера. Він поділився, чи помічав до 24 лютого проросійську позицію Юрія.

Лідер реп-гурту "Корупція" Михайло Крупін розповів про взаємини зі зрадником Юрієм Бардашем, який різко "перевзувся" та поїхав до Росії. Він пригадав, чи були в нього проросійські погляди.

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Крупін про Юрія Бардаша

Михайло Крупін розповів, що помічав лише антисемітські погляди Бардаша. Водночас той не нібито не хотів жити в Росії й пропагандувати "русский мир".

Він не був прихильником "руського міра", тобто такої ідеології, що ми всі маємо бути в одній країні й що ми всі "росіяни"… Я чув від нього якісь там "англосакси", "масони", ось такі от штуки,

– поділився виконавець.

Михайло згадав, що Бардаш спершу фактично підтримував ЗСУ, бо збирав тепловізор для батька дружини. Згодом же почав публікувати дивні дописи й робити ефіри, де говорив про "великий російський народ".

, друга дружина Юрія Бардаша Ліза відхрещувалась від заяв чоловіка, а згодом повідомила про розлучення . У березні вона писала, що її батько захищає Україну.

"Після 24 лютого він почав збирати на тепловізор для батька своєї дружини, котрий пішов до тероборони. Я думав, що він все зрозумів, але потім мені почали скидувати ці скріншоти… Я зрозумів, що тепловізор тепловізором, а вата в голові – це не можна вилікувати".

Переїзд Бардаша в Росію

Михайло Крупін вважає, що Юрій Бардаш вже отримав російський паспорт. "Я думаю, що так, отримав. Я не знаю точно. Останнє, що я чув, що він десь у якому гуртожитку там".