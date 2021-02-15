Мішель Андраде вперше за три роки побачила батька і бабусю

Україно-болівійська співачка Мішель Андраде вирушила на свою Батьківщину у Болівію під час зйомок тревел-шоу "Орел і Решка". У першому випуску програми вона зустрілась із рідними, яких не бачила три роки.

Відомо, що більше десяти років тому Мішель Андраде разом з сім'єю переїхала з Болівії в Україну, однак незабаром її татові-болівійцю довелося повернутися на Батьківщину – доглядати за своєю мамою. Дівчина залишилася в Україні, тому з болівійською сім'єю бачиться рідко – раз на кілька років. Але недавно співачка стала ведучою тревел-шоу "Орел і Решка. Новий сезон" на "Новому каналі" і відправилася на зйомки в Болівію.

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Мішель Андраде зустрілась із рідними

Хоча Мішель Андраде прилетіла в Санта-Крус, вона не могла пропустити можливість потрапити до рідного міста Кочабамба. Витративши майже половину свого бюджету, дівчина купила квитки і вперше за три роки вирушила до тата і бабусі. До приїзду співачки в будинку зібрали велику родину – тіток, дядьків, двоюрідних братів.

Я дуже переживала, як сім'я відреагує на камери – побоювалася, що вони можуть закритися і соромитися. Але вони відчували себе комфортно і дуже відкрито спілкувалися зі знімальною групою. Якщо чесно, розраховувала розповісти в кадрі і про їжу, яку люблять готувати мої рідні у свята, і про наші сімейні традиції. Але ми всі так давно не бачилися, що просто не могли наговоритися і надивитися один на одного. Сподіваюся, вам сподобалося у нас в гостях!

– поділилась емоціями Андраде.



Мішель Андраде зустрілась із рідними в Болівії / Пресслужба "Нового каналу"



Мішель Андраде зустрілась із рідними в Болівії / Пресслужба "Нового каналу"



Мішель Андраде зустрілась із рідними в Болівії / Пресслужба "Нового каналу"

Нагадаємо, що нещодавно у свою рідну Колумбію також вперше за довгий час відправився зірковий суддя "Мастер-Шеф" Ектор Хіменес-Браво. Там він зустрівся з мамою, усією ріднею та друзями.

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