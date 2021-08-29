Ми поставили високі ціни, – Ольга Фреймут розповіла про свій заробіток в інстаграмі
Джерело:Big Money
Відома українська телеведуча й журналістка Ольга Фреймут має різноманітні джерела доходу, серед яких є її блог в інстаграмі. Зірка зізналась, що за рекламну інстаграм-сторіз вона може заробити 700 доларів.
Українська телеведуча Ольга Фреймут у новому інтерв'ю розповіла про особистий блог в інстаграмі. Зірка зізналась, що має невелику аудиторію, але щиру, непафосну та прихильну до неї.
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Ольга Фреймут про заробіток в інстаграмі
Зараз на телеведучу підписано понад 670 тисяч осіб. Це дозволяє Ользі Фреймут непогано заробляти в інстаграм-сторіз.
Ми спеціально поставили високі ціни. Реклама в сторіз коштує 700 доларів (понад 18 тисяч гривень, – Showbiz). Кожна наступна реклама також 700 доларів,
– зізналася зірка.
Ольга Фреймут розповіла, що відмовляється працювати по бартеру. Телеведуча не рекламує певний бренд чи особистість взамін на послуги.
Також знаменитість зізналась, що вже не веде корпоративи. Але коли займалась цим, то заробляла приблизно 5 – 6 тисяч доларів за вечір (135 – 160 тисяч гривень). "Це мало. Мої колеги за свої послуги беруть набагато більше грошей", – наголосила Ольга Фреймут.
Що розповідали українські зірки про свій заробіток
- Віктор Павлік розповідав, що здебільшого заробляє гроші на концертах. У місяць музикант здебільшого має 2-3 виступи. Гонорар за один концерт становить від 4 до 6 тисяч доларів, але певна сума грошей йде колегам та організаторам. Тож за місяць артист заробляє 5 – 7 тисяч доларів (135 – 188 тисяч гривень).
- Танцівниця Ілона Гвоздьова зізнавалась, що сторінка в інстаграмі мало не основна частина її заробітку. Рекламна сторіз зірки коштує 300 доларів (понад 8 тисяч гривень), а допис – 550 доларів (15 тисяч гривень).
- Реперка Alyona Alyona має можливість заробляти, однак собі вона залишає лише 20 відсотків, а 80 – інвестує в музику та на благодійність. Щомісяця виконавиця витрачає від тисячі до півтори тисячі доларів – від 27 до 40 тисяч гривень.