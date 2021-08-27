Поки колеги Фреймут відпочивають в морських країнах, вона вирішила полетіти за океан. Зірка поділилася декількома кадрами з відпустки в США.

Раніше ми писали Ольга Фреймут з донькою приїхала до Львова: фото

Ольга Фреймут з донькою в США

Разом з телеведучою в Сполучені Штати Америки полетіла її найстарша донька Злата. Ольга обожнює проводити час з дівчинкою, тому з радістю насолоджується відпочинком, вивчає Каліфорнію, Лос-Анджелес.

В інстаграм-сторіз зірка поширила фото, де показала, як смакує ароматною кавою в Каліфорнії. Ведуча постала перед камерою у смарагдовому топі, а поверх одягнула сорочку в клітинку, яку не застібала. Біля Ольги також була велика кольорова сумка. Волосся вона зібрала у недбалий пучок, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Ольга Фреймут в Каліфорнії / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Також Фреймут показала, куди прийшла снідати. Зазначила, що ласуватиме улюбленим тостом з авокадо.



Ольга Фреймут в Каліфорнії / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Нагадаємо, з українських відомих людей у США цього літа відпочивав ведучий і продюсер Ігор Кондратюк. Він також показував шанувальникам фото з мандрівки.